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4A,4B ve 4C'li SGK, BağKur emeklilerine flaş haber! OVP ile maaş hesabı değişti! En düşük maaş belli oldu

Emekliler için uzun süredir beklenen maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve OVP'nin (Orta Vadeli Program) açıklanmasıyla birlikte maaş hesapları güncellendi. İşte yeni rakamlar ve detaylar:

4A,4B ve 4C'li SGK, BağKur emeklilerine flaş haber! OVP ile maaş hesabı değişti! En düşük maaş belli oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-09-2023 12:55

OVP ile maaş hesabı değişti! En düşük maaş belli oldu! 4A,4B ve 4C'li SGK, BağKur emeklilerine flaş haber- Emekliler için bu zam güncellemesi önemli bir gelişme olarak karşılanmıştır. Yüzde 37,76'lık zam oranı, enflasyonun yıl sonunda ne kadar artacağının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu oran, emekli maaşlarının en azından enflasyon oranında artacağını göstermektedir. Ayrıca refah payının da hesaba katılmasıyla birlikte bu zam oranı yüzde 45'i aşabilir, bu da emekli maaşlarının enflasyonun üzerine çıkmasını sağlar.

Emeklilere Yüzde 37,76 Zam Müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerin merakla beklediği ara zamın tarihini açıkladı. Ancak, bu zam beklentileri Ekim ayından sene sonuna erteledi. Emekliler, yeni zam oranının ne kadar olacağını merakla araştırıyor. Geçtiğimiz gün açıklanan OVP ile birlikte zam tahminleri de değişti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Merkez Bankası'nın yüzde 62 olarak tahmin ettiği yıl sonu enflasyonu OVP'de yüzde 65 olarak güncellendi. Buna göre temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 37,76 olarak öngörülüyor. Bu güncellemeyle emekli maaşlarında yüzde 37,76'lık bir zam garantilenmiş oldu.

Ayrıca refah payı da hesaplandığında zam oranının yüzde 45'i aşabileceği öngörülüyor. Bu durumda emekli maaşları, enflasyonun üzerine çıkacak.

En Düşük Emekli Maaşı 10 Bin 332 TL Olacak

Şu an için 7 bin 500 TL olarak ödenen en düşük emekli maaşına yılbaşında artış bekleniyor. Enflasyon artışına göre en düşük emekli aylığına yüzde 37,76 zam yapılması durumunda, 7 bin 500 TL'lik maaş 10 bin 332 TL'ye yükselecek.

Bugün itibarıyla 7 bin 900 TL olan emekli maaşı 10 bin 883 TL'ye, 8 bin 200 TL olan emekli maaşı 11 bin 434 TL'ye, 9 bin TL olan emekli maaşı ise 12 bin 398 TL'ye çıkabilecektir.

OVP'de 3 Yıllık Hedefler

Orta Vadeli Program'da ayrıca ekonomiye dair 3 yıllık hedefler de belirtilmiştir:

Büyüme:

  • 2023: Yüzde 4,4
  • 2024: Yüzde 4
  • 2025: Yüzde 4,5
  • 2026: Yüzde 5

İşsizlik Hedefi:

  • 2023: Yüzde 10,1
  • 2024: Yüzde 10,3
  • 2025: Yüzde 9,9
  • 2026: Yüzde 9,3

Enflasyon:

  • 2023: Yüzde 65
  • 2024: Yüzde 33
  • 2025: Yüzde 15,2
  • 2026: Yüzde 8,5

Bütçe Açığı:

  • 2023: 1,6 trilyon lira
  • 2024: 2,65 trilyon lira
  • 2025: 1,82 trilyon lira
  • 2026: 1,82 trilyon lira

Kişi Başına Gelir Hedefi:

  • 2023: 12 bin 415 dolar
  • 2024: 12 bin 875 dolar
  • 2025: 13 bin 717 dolar
  • 2026: 14 bin 855 dolar

 

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