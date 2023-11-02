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4A, 4B ve 4C'li emeklilere 20.000 TL faizsiz para veriliyor

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni bir kararla, 4A, 4B ve 4C kapsamında emekli olan milyonlarca vatandaş için büyük bir fırsat ortaya çıktı. Akbank, emeklilere özel olarak başlattığı ek ödeme kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor.

4A, 4B ve 4C'li emeklilere 20.000 TL faizsiz para veriliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-11-2023 16:17

Bu kampanya ile emekliler, finansal destek almanın yanı sıra 20.000 TL geri ödemesiz nakit destek de elde edebilirler. İşte Akbank'ın emeklilere sunduğu bu fırsatın detayları:

Kimler Yararlanabilir?

Akbank'ın ek ödeme kampanyası, 4A, 4B, 4C ve EYT emeklileri için geçerlidir. Yani kamu, özel sektör ve Bağ-Kur emeklileri bu kampanyadan yararlanabilirler. Kamuoyunda merak edilen EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) emeklileri de bu fırsattan yararlanabilirler.

20.000 TL Nakit Desteği Nasıl Alınır?

Akbank'ın sunmuş olduğu ek ödeme kampanyasından yararlanmak için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

  1. Başvuru: Kampanyadan yararlanmak istiyorsanız, öncelikle Akbank şubelerine gitmenize gerek yok. Banka, gelişmiş dijital bankacılık kanalları sayesinde mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden kolayca başvuru yapma imkanı sunuyor.

  2. Başvuru İncelemesi: Başvurunuz banka tarafından titizlikle incelenecek ve uygun görülmesi durumunda nakit destek ödemesi için işlem süreci başlayacaktır.

  3. Nakit Destek Ödemesi: Başvurunuz onaylandıktan sonra, size belirtilen süre içinde nakit destek ödemesi yapılacaktır. Bu ödeme, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacaktır.

%0 Faizli Taksitli Avans Fırsatı

Akbank, yeni kredi kartı sahiplerine özel olarak %0 faizli taksitli avans fırsatı sunuyor. Bu fırsat sayesinde ihtiyacınız olan nakit parayı 6 ay vadeye kadar faizsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Acil ihtiyaçlarınızı karşılamak artık çok daha kolay ve avantajlı!

Mobil Başvuru Kolaylığı

Akbank'ın mobil uygulaması üzerinden kredi kartı başvurusu yapmak çok kolay. Şubeye gitmeye, uzun süreler beklemeye veya belgelerle uğraşmaya gerek yok. Mobil başvuru ile hızlıca başvurunuzu tamamlayabilir ve kartınızı kapınıza kadar getirtabilirsiniz.

Başvuru Adımları

Akbank mobil uygulaması üzerinden kredi kartı başvurusu yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. Mobil Uygulamayı İndirin: Akbank'ın resmi mobil uygulamasını indirin veya mevcut kullanıcıysanız giriş yapın.

  2. Başvuru Formunu Doldurun: Başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurun. Kişisel bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi girmeyi unutmayın.

  3. Kart Seçimi: Başvuruda bulunduğunuzda size uygun olan kredi kartı seçeneklerini görebilir ve tercihinizi yapabilirsiniz.

  4. Onay ve Gönderi: Başvurunuzu onaylayın ve gönder butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayın.

  5. Kartınız Kapınıza Gelsin: Başvurunuz onaylandığında, kredi kartınız adresinize teslim edilecektir.

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