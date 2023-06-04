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4a 4b ve 4c emeklilerini heyecanlandıran gelişme! Vakıfbank o tarihte 20.000 TL promosyon ödeyecek

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamalarla birlikte emeklilere ödenecek promosyon miktarlarıyla ilgili yeni bilgiler gündeme geldi.

4a 4b ve 4c emeklilerini heyecanlandıran gelişme! Vakıfbank o tarihte 20.000 TL promosyon ödeyecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-06-2023 10:34

Vakıfbank o tarihte 20.000 TL promosyon ödeyecek. 4a 4b ve 4c emeklilerini heyecanlandıran gelişme-  Kamu bankaları tarafından sunulan emekli promosyonlarına ilişkin rakamlar araştırılırken, ülkemizin önde gelen bankalarından Vakıfbank da 4a, 4b ve 4c statüsündeki emekliler için açıklamalarda bulundu.

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamalarla birlikte emeklilere ödenecek promosyon miktarlarıyla ilgili yeni bilgiler gündeme geldi. Devlet ve özel bankalar için belirlenen asgari tutar da açıklanmaya devam ediyor. Buna göre, en düşük emekli maaşının 3 katı kadar promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

Promosyonda Asgari Çarpan Tutarı Belirlendi

Emekli promosyonlarıyla ilgili önemli bir gelişme duyuruldu. Banka inisiyatifine bırakılarak promosyon miktarlarının alt ve üst limitlerini belirlemek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından karar alındı.

Geçmiş dönemlerde, emekli müşterilere ödenen promosyon miktarları genellikle aylıklarının 1,5 katı olarak belirleniyordu. Ancak yeni kararla birlikte, özel ve devlet bankası müşterilerine sunulması gereken en düşük promosyon miktarının emekli aylıklarının 2 katı olması zorunlu hale getirildi.

Buna göre, tahmini olarak aşağıdaki şekilde gerçekleşmesi beklenen promosyon rakamları ortaya çıkmıştır: 7.500 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 15.000 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 16.500 TL, 10.000 TL - 13.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 18.000 TL,

En Az 2 Katı Promosyon Ödemesi Bekleniyor

Türkiye'de emeklilere sunulan promosyon miktarlarında en az 3 katı ödeme yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı kararla emekli maaşlarının 7.500 TL'ye yükseltilmesi planlanmıştı.

Elde edilen bilgilere göre, Vakıfbank'ın seçim sonrasında emekli promosyon tutarını 5.000 TL'den 20.000 TL'ye kadar üç kat artırması beklenmektedir.

Buna göre, tahmini olarak aşağıdaki şekilde gerçekleşmesi beklenen promosyon rakamları ortaya çıkmıştır:

  • 7.500 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 15.000 TL,
  • 7.500 TL - 10.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 16.500 TL,
  • 10.000 TL - 13.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 18.000 TL,
  • Etiketler
A101, Bim ve ŞOK'a gidenler dikkat! O tarihten sonra bu ürünler raflarda olmayacak!
Banka hesabı kullanan kişilere son dakika 16.000 TL ödeme yapılıyor! Yarın sabah 09.00'da hesapta
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