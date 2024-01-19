4A, 4B ve 4C Emekli Olan Kişiler (EYT DAHİL) IBAN Numaranızı Kontrol Edin! Bankalardan 22.000 TL Ödeme Veriliyor

Son dakika: Emekli maaşlarını alanlara 22.000 TL ödeme verileceği açıklandı!

4A, 4B ve 4C Emekli Olan Kişiler (EYT DAHİL) IBAN Numaranızı Kontrol Edin! Bankalardan 22.000 TL Ödeme Veriliyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-01-2024 16:48

Emekli olan kişiler için başlatılan kampanyalardan yenisi 22.000 TL nakit kampanyası oldu. Emekli maaşı alan SGK üzerinden ve yeni EYT ile emekli olanlar duyurdu. 22.000 TL'ye kadar acil ihtiyacınızın olması durumunda, Kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve bu işlemleri hemen aynı gün içinde hesaba atabileceksiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden kamu bankaları ve özel bankalar olmak üzere birden fazla kampanya mevcuttur. Başvuru yapacak olan kişilere 22.000 TL'ye kadar hemen acil kredi ödemesi verilmektedir. 

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KREDİSİ KAMPANYASI 

Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara destek ödemeleri verileceği açıklandı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda emekli kredisi adı altında başvurunuzu yapabilecek ve bu kredileri hesaplarınıza hemen atabileceksiniz. Ziraat Bankası emekli kredisi 22 bin TL olarak sizlere verilirken maaş müşterisi olursanız daha yüksek limitlerde de kredi alabileceksiniz. Emekli maaşınızı bu bankadan alıyorsanız 100.000 TL'ye kadar belgesiz kredi ödemesi olmaktadır. 

PTT EMEKLİ KREDİSİ KAMPANYASI 

PTT üzerinden emekli kredisi kampanyasına başvuru yapacak olan kişiler 22000 TL'ye kadar ödeme verilecektir. 22.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak kişilere banka hızlı ve anında kredi verilmektedir. 22.000 TL'ye kadar kredi PTT emekli maaşı müşterilerine verilir ve bu maaş üzerinden kredi alabilirsiniz. PTT üzerinden emekli maaşı alanlar başvurularını banka şubelerinden ve SMS ile yapabilirler. SMS ile emekli kredisi almak için PTT yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. 

AKBANK EMEKLİ KREDİSİ KAMPANYASI 

Akbank yaptığı kredi kampanyası ile birlikte uygun faizlerle ödemeler verilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına göre emekli maaşlarını bu bankadan alanlara hızlı ve anında ödeme verilmektedir. Bu şekilde ihtiyaç kredisi ödemesi alabilecek ve nakit kredi kampanyasından hemen faydalanacaksınız. Emekli maaşlarına göre ödeme alacak olan kişiler 3 ay ertelemeli bu kredi kampanyasına katılarak hemen aynı gün içinde destek verilecektir. Akbank hesabınızın olması durumunda da banka size emekli maaş hesabınız üzerinden Akbank Direkt uygulaması ile kredi imkanı sağlamaktadır. 

Benzer Haberler
Akbank Hesabınız Olması Durumunda 3 Ay Ödemesi Olmayan 50.000 TL Ödeme Olacak! Akbank Hesabınız Olması Durumunda 3 Ay Ödemesi Olmayan 50.000 TL Ödeme Olacak!
81 ile yazı gitti! Emekliye müjde! Ek ödeme 81 ile yazı gitti! Emekliye müjde! Ek ödeme
Son dakika! TBMM onayından geçen yeni karar ile emeklilere özel ilave ödeme olacak! 20 Ocak'ta başlayacak Son dakika! TBMM onayından geçen yeni karar ile emeklilere özel ilave ödeme olacak! 20 Ocak'ta başlayacak
Hafta İçi Başvuran Bankalardan 50 Bin TL Ödeme! Banka Çalışma Saatleri İçerisinde İşlem Şartı! Hafta İçi Başvuran Bankalardan 50 Bin TL Ödeme! Banka Çalışma Saatleri İçerisinde İşlem Şartı!
Dilan Çiçek Deniz: Dilan Çiçek Deniz: "Hayat arkadaşı henüz karşıma çıkmadı"
Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti oğulları Kerem'in yüzünü ilk kez gösterdi! Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti oğulları Kerem'in yüzünü ilk kez gösterdi!
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı:
  • 18-01-2024 09:36

Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı: "Okumak çok güzel bir şey"

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'
  • 16-01-2024 10:03

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!
  • 17-01-2024 11:24

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'
  • 18-01-2024 11:35

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!
  • 15-01-2024 09:24

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!