4A, 4B ve 4C Emekli Olan Kişiler (EYT DAHİL) IBAN Numaranızı Kontrol Edin! Bankalardan 22.000 TL Ödeme Veriliyor

Emekli olan kişiler için başlatılan kampanyalardan yenisi 22.000 TL nakit kampanyası oldu. Emekli maaşı alan SGK üzerinden ve yeni EYT ile emekli olanlar duyurdu. 22.000 TL'ye kadar acil ihtiyacınızın olması durumunda, Kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve bu işlemleri hemen aynı gün içinde hesaba atabileceksiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden kamu bankaları ve özel bankalar olmak üzere birden fazla kampanya mevcuttur. Başvuru yapacak olan kişilere 22.000 TL'ye kadar hemen acil kredi ödemesi verilmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KREDİSİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara destek ödemeleri verileceği açıklandı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda emekli kredisi adı altında başvurunuzu yapabilecek ve bu kredileri hesaplarınıza hemen atabileceksiniz. Ziraat Bankası emekli kredisi 22 bin TL olarak sizlere verilirken maaş müşterisi olursanız daha yüksek limitlerde de kredi alabileceksiniz. Emekli maaşınızı bu bankadan alıyorsanız 100.000 TL'ye kadar belgesiz kredi ödemesi olmaktadır.

PTT EMEKLİ KREDİSİ KAMPANYASI

PTT üzerinden emekli kredisi kampanyasına başvuru yapacak olan kişiler 22000 TL'ye kadar ödeme verilecektir. 22.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak kişilere banka hızlı ve anında kredi verilmektedir. 22.000 TL'ye kadar kredi PTT emekli maaşı müşterilerine verilir ve bu maaş üzerinden kredi alabilirsiniz. PTT üzerinden emekli maaşı alanlar başvurularını banka şubelerinden ve SMS ile yapabilirler. SMS ile emekli kredisi almak için PTT yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin.

AKBANK EMEKLİ KREDİSİ KAMPANYASI

Akbank yaptığı kredi kampanyası ile birlikte uygun faizlerle ödemeler verilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına göre emekli maaşlarını bu bankadan alanlara hızlı ve anında ödeme verilmektedir. Bu şekilde ihtiyaç kredisi ödemesi alabilecek ve nakit kredi kampanyasından hemen faydalanacaksınız. Emekli maaşlarına göre ödeme alacak olan kişiler 3 ay ertelemeli bu kredi kampanyasına katılarak hemen aynı gün içinde destek verilecektir. Akbank hesabınızın olması durumunda da banka size emekli maaş hesabınız üzerinden Akbank Direkt uygulaması ile kredi imkanı sağlamaktadır.