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42 ve 47 yaşında emekli olmak artık hayal değil!

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan yasa düzenlemesi ile birlikte, SGK'ya kayıtlı olarak belirli bir tarihten önce çalışmaya başlayan vatandaşlar 50'li yaşların başında emekli olma imkanına sahip olabilecekler.

42 ve 47 yaşında emekli olmak artık hayal değil!
Yayın Tarihi : 2023-07-27 21:05

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan yasa düzenlemesi ile birlikte, SGK'ya kayıtlı olarak belirli bir tarihten önce çalışmaya başlayan vatandaşlar 50'li yaşların başında emekli olma imkanına sahip olabilecekler. Bu düzenleme ile kazanılmış haklarının değiştirilmesine yönelik tepkilerin olduğu toplumda, bu hakların kullandırılması için baskılar devam ediyor.

Emeklilik Hesaplamasında Etkili Faktörler

Emeklilik hesaplamasında etkili faktörler arasında ilk işe giriş tarihi, doğum tarihi, askerlik ve doğum borçlanması gibi durumlar yer almaktadır. Bu faktörler, emeklilik şartlarını belirlerken dikkate alınır.

Emeklilik Şartları Tarihlerine Göre Düzenlemeler

Emeklilik şartları, belirli tarihler arasında yapılan düzenlemelerle değişmiştir. Bu tarihler ve emeklilik şartları şu şekildedir:

9 Eylül 1976 - 23 Mayıs 1979: 25 yıllık hizmet süresi, 44 yaş ve 5000 gün prim ödemesi

24 Ekim 1986 - 23 Mayıs 1988: 25 yıllık hizmet süresi, 50 yaş ve 5375 gün prim ödemesi

24 Mayıs 1994 - 23 Mayıs 1994: 25 yıllık hizmet süresi, 55 yaş ve 5750 gün prim ödemesi

24 Ekim 1999 - 30 Nisan 2008: 25 yıllık hizmet süresi, 60 yaş ve 7000 gün prim ödemesi

1 Mayıs 2008 - 2035'e kadar olanlar: 25 yıllık hizmet süresi, 60 yaş ve 7200 gün prim ödemesi

Borçlanmalarla Emeklilik Şartlarını Değiştirmek

Belirlenen tarihlerdeki emeklilik şartları prim gün sayısı ve yaş şartlarıyla belirlenmiştir. Ancak borçlanmalar ile bu şartları değiştirmek mümkündür. Borçlanma işlemi yapılarak, emeklilik için gereken prim gün sayısı artırılabilir veya yaş şartı düşürülebilir. Bu nedenle, emeklilik hesaplamasında borçlanma seçenekleri de değerlendirilmelidir.

Kadınların Emeklilik Yaş Şartı

Emeklilikte yaşa takılanlar için belirlenen emeklilik yaş şartları kadın çalışanlar için de geçerlidir. Ancak kadınların emeklilik yaş şartı 58 olarak belirlenmiştir.

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan yasa düzenlemesi, emeklilik hayali kuran vatandaşlar için önemli bir adımdır. Kazanılmış hakların korunması ve emeklilik şartlarının kolaylaştırılması, sosyal güvenlik alanında yapılan çalışmaların devam ettiğini göstermektedir. Bu düzenlemelerle birlikte, emeklilik yaşına takılan vatandaşlar daha erken emekli olma şansına sahip olacaklardır. Ancak bu süreçte, başvuruların ve belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde yapılması önemlidir.

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