42 m2, 68 m2, 70 m2, 80 m2, 103 m2 ve 129 m2 Prefabrik ev fiyatlarında damping yapıldı! Almayan bin pişman olur

Almayan bin pişman olur. 42 m2, 68 m2, 70 m2, 80 m2, 103 m2 ve 129 m2 Prefabrik ev fiyatlarında damping yapıldı- Son dönemde Türkiye'de popülerlik kazanan prefabrik evler, pandemi dönemiyle birlikte daha da talep görmüş ve sonrasında yaşanan deprem felaketleri de fiyatların yükselmesine neden olmuştur. Vatandaşlar, daha bağımsız yaşam alanlarına yönelerek müstakil yapıları tercih etmekte ve bu süreçte prefabrik ev fiyatlarını araştırmaktadır. İnternet üzerinde sıkça araştırılan 1+1, 2+1, 3+1 gibi prefabrik ev fiyatları ve detayları gecce.com.tr adresinde bulunur.

Prefabrik evler, hızlı kurulum süreleri, ekonomik avantajları ve çevre dostu olmaları gibi özellikleriyle dikkat çekmektedir. Özellikle deprem bölgelerinde tercih edilen prefabrik yapılar, sağlamlıkları ve dayanıklılıklarıyla ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte, prefabrik ev fiyatları, evin büyüklüğü, özellikleri, malzeme kalitesi ve tasarımı gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

2023 yılında prefabrik deprem evlerinin fiyatları şu şekildedir:

42 m2 Prefabrik Deprem Evi: 209.900,00 TL

68 m2 Prefabrik Deprem Evi: 309.900,00 TL

70 m2 Prefabrik Deprem Evi: 319.900,00 TL

80 m2 Prefabrik Deprem Evi: 354.900,00 TL

103 m2 Prefabrik Deprem Evi: 474.900,00 TL

129 m2 Prefabrik Deprem Evi: 614.900,00 TL

Ayrıca, 2023 yılında prefabrik evlerin fiyatları şu şekildedir: