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42 m2, 68 m2, 70 m2, 80 m2, 103 m2 ve 129 m2 Prefabrik ev fiyatlarında damping yapıldı! Almayan bin pişman olur

Prefabrik evler, hızlı kurulum süreleri, ekonomik avantajları ve çevre dostu olmaları gibi özellikleriyle dikkat çekmektedir.

42 m2, 68 m2, 70 m2, 80 m2, 103 m2 ve 129 m2 Prefabrik ev fiyatlarında damping yapıldı! Almayan bin pişman olur
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-06-2023 21:30

Almayan bin pişman olur. 42 m2, 68 m2, 70 m2, 80 m2, 103 m2 ve 129 m2 Prefabrik ev fiyatlarında damping yapıldı-  Son dönemde Türkiye'de popülerlik kazanan prefabrik evler, pandemi dönemiyle birlikte daha da talep görmüş ve sonrasında yaşanan deprem felaketleri de fiyatların yükselmesine neden olmuştur. Vatandaşlar, daha bağımsız yaşam alanlarına yönelerek müstakil yapıları tercih etmekte ve bu süreçte prefabrik ev fiyatlarını araştırmaktadır. İnternet üzerinde sıkça araştırılan 1+1, 2+1, 3+1 gibi prefabrik ev fiyatları ve detayları gecce.com.tr adresinde bulunur.

Prefabrik evler, hızlı kurulum süreleri, ekonomik avantajları ve çevre dostu olmaları gibi özellikleriyle dikkat çekmektedir. Özellikle deprem bölgelerinde tercih edilen prefabrik yapılar, sağlamlıkları ve dayanıklılıklarıyla ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte, prefabrik ev fiyatları, evin büyüklüğü, özellikleri, malzeme kalitesi ve tasarımı gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

2023 yılında prefabrik deprem evlerinin fiyatları şu şekildedir:

  • 42 m2 Prefabrik Deprem Evi: 209.900,00 TL
  • 68 m2 Prefabrik Deprem Evi: 309.900,00 TL
  • 70 m2 Prefabrik Deprem Evi: 319.900,00 TL
  • 80 m2 Prefabrik Deprem Evi: 354.900,00 TL
  • 103 m2 Prefabrik Deprem Evi: 474.900,00 TL
  • 129 m2 Prefabrik Deprem Evi: 614.900,00 TL

Ayrıca, 2023 yılında prefabrik evlerin fiyatları şu şekildedir:

  • 50 m2 Prefabrik Ev: 299.900 TL
  • 55 m2 Prefabrik Ev: 289.900 TL
  • 59 m2 Prefabrik Ev: 345.900 TL
  • 70 m2 Prefabrik Ev: 309.900 TL
  • 75 m2 Prefabrik Ev: 377.900 TL
  • 70 m2 Prefabrik Ev Ahşap Desenli IP 070 T: 375.900 TL
  • 79 m2 Prefabrik Ev: 386.900 TL
  • 74 m2 Prefabrik Ev: 388.900 TL
  • 78 m2 Prefabrik Ev: 389.900 TL
  • 81 m2 Prefabrik Ev: 416.900 TL
  • 85 m2 Prefabrik Ev: 458.900 TL
  • 90 m2 Prefabrik Ev: 465.900 TL
  • 101 m2 Prefabrik Ev: 489.900 TL
  • 112 m2 Prefabrik Ev: 515.900 TL
  • 100 m2 Prefabrik Ev: 515.900 TL
  • 113 m2 Prefabrik Ev: 578.900 TL
  • 120 m2 Prefabrik Ev: 585.900 TL
  • 121 m2 Prefabrik Ev: 608.900 TL
  • 126 m2 Prefabrik Ev Tek Katlı: 639.900 TL
  • 110 m2 Prefabrik Ev: 615.900 TL
  • 150 m2 Prefabrik Ev Tek Katlı: 699.900 TL
  • 148 m2 Prefabrik Ev Tek Katlı İkiz IP 148: 765.900 TL
  • 126 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı: 761.900 TL
  • 136 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı: 773.900 TL
  • 148 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı: 815.900 TL
  • 149 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı: 827.900 TL
  • 150 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı: 839.900 TL
  • 149 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı İkiz: 915.900 TL
  • 147 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı: 947.900 TL
  • 123 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı: 945.900 TL
  • 157 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı: 947.900 TL
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