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4 gün içinde işlem yapın! Yapı kredi bankası hesabı olanlar dikkat!

Yapı Kredi Bankası, hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara müjdeli bir haber verdi.

4 gün içinde işlem yapın! Yapı kredi bankası hesabı olanlar dikkat!
Yayın Tarihi : 2023-06-29 11:17

Yapı kredi bankası hesabı olanlar dikkat! 4 gün içinde işlem yapın-  Yapı Kredi Bankası, hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara müjdeli bir haber verdi. Banka, yapacağınız başvurular sonucunda 4 gün içerisinde 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanı sunacak. Kampanya kapsamında 36 ay vadeli destek kredisi verileceği açıklandı.

İnternet Bankacılığıyla İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası müşterileri, kendi hesapları üzerinden internet bankacılığı uygulamasını kullanarak istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedir. Mobil uygulama şifresiyle giriş yapılan internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvurular gerçekleştirilebilir ve uygun faiz oranlarıyla kredi kullanılabilir.

Yapı Kredi Bankası, aynı zamanda internet bankacılığı üzerinden kredi kartı başvurularına da imkan tanımaktadır. 4 gün içerisinde yapılan kredi ve kredi kartı başvurularında hızlı bir şekilde sonuç verilerek, onaylanan tutar hakkında bilgiler müşterilere iletilir.

4 gün içinde işlem yapın! Yapı kredi bankası hesabı olanlar dikkat!

SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğer banka şubesine gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusunu yapmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası'nın SMS Kredi servisinden faydalanabilirsiniz. Cep telefonunuzdan atacağınız bir mesajla sadece 5 dakikada kredi sonucunu öğrenebilirsiniz. Mesajınızı "Bireysel [Boşluk] TC Kimlik Numarası [Boşluk] Aylık Gelir [Boşluk] Doğum Tarihi (Gün Ay Yıl)" formatında yazarak 44 11 numarasına göndermeniz yeterlidir.

Kredi Notu Önemli!

Yapı Kredi Bankası'ndan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların kredi notunun 1500 ve üzeri olması önem taşımaktadır. Bu banka üzerinden düşük faizlerle kredi kullanabilmek için en yakın banka şubesine başvurarak veya internet bankacılığı üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olanların düzenli ödemeler yapmış olmaları da uygun faizlerle kredi alabilme şansını artırmaktadır

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