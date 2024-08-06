3600 Ek Gösterge Düzenlemesi Meclis’te: Memurların Gözü Bu Düzenlemede!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen 3600 ek gösterge düzenlemesi, yaklaşık 5,5 milyon memuru yakından ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin en kısa sürede yürürlüğe girmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Meclis’in tatile girmesi nedeniyle detaylar henüz paylaşılmadı, ancak konu ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

3600 ek gösterge düzenlemesi, memurların maaş ve emekli maaşlarını önemli ölçüde etkileyecek. Bakan Işıkhan, düzenlemenin, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesinin bir devamı olarak değerlendirileceğini ve 1. dereceye yükselen memurların emekli maaşlarına en az 4.500 TL ek ödeme yapılacağını açıkladı. Torba Yasa çerçevesinde ele alınması planlanan düzenlemenin, detayları netleştikçe kamuoyuna duyurulacak.