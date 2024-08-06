3600 Ek Gösterge Düzenlemesi Meclis’te: Memurların Gözü Bu Düzenlemede!

3600 Ek Gösterge Düzenlemesi Meclis’te: Memurların Gözü Bu Düzenlemede!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2024 23:31

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen 3600 ek gösterge düzenlemesi, yaklaşık 5,5 milyon memuru yakından ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin en kısa sürede yürürlüğe girmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Meclis’in tatile girmesi nedeniyle detaylar henüz paylaşılmadı, ancak konu ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

3600 ek gösterge düzenlemesi, memurların maaş ve emekli maaşlarını önemli ölçüde etkileyecek. Bakan Işıkhan, düzenlemenin, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesinin bir devamı olarak değerlendirileceğini ve 1. dereceye yükselen memurların emekli maaşlarına en az 4.500 TL ek ödeme yapılacağını açıkladı. Torba Yasa çerçevesinde ele alınması planlanan düzenlemenin, detayları netleştikçe kamuoyuna duyurulacak.

Benzer Haberler
İŞKUR'dan KPSS'siz Yüksek Maaşlı İş Fırsatları: 32.000 TL Maaşla Beden İşçisi ve Temizlik Görevlisi Aranıyor! İŞKUR'dan KPSS'siz Yüksek Maaşlı İş Fırsatları: 32.000 TL Maaşla Beden İşçisi ve Temizlik Görevlisi Aranıyor!
SON DAKİKA! Emeklilik Sistemi Yeniden Şekillendirilecek SON DAKİKA! Emeklilik Sistemi Yeniden Şekillendirilecek
EMEKLİ MAAŞLARINI Halkbank Ziraat Bankası ve Vakıfbank Üzerinden Alanlara Duyuru! 10 Bin TL Ödeme Verilecek! EMEKLİ MAAŞLARINI Halkbank Ziraat Bankası ve Vakıfbank Üzerinden Alanlara Duyuru! 10 Bin TL Ödeme Verilecek!
RESMİ OLARAK AÇIKLANDI: 7 ve 10 Ağustos Arasında Maaş Alan TÜM Emeklilere 18700 TL Ödeme! RESMİ OLARAK AÇIKLANDI: 7 ve 10 Ağustos Arasında Maaş Alan TÜM Emeklilere 18700 TL Ödeme!
GÜNDEM HABER! 15 Milyon Emeklinin Adı Soyadı Açıklandı ve 17800 TL Ödeme Alıyor! GÜNDEM HABER! 15 Milyon Emeklinin Adı Soyadı Açıklandı ve 17800 TL Ödeme Alıyor!
Cumhurbaşkanı duyurdu: Emekli maaşlarını alanlar 3 bankadan 5000 TL alacak Cumhurbaşkanı duyurdu: Emekli maaşlarını alanlar 3 bankadan 5000 TL alacak
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da
  • 05-08-2024 09:21

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
  • 03-08-2024 20:29

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi
  • 06-08-2024 13:29

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi