3.5 sene erken emekli olabilirsiniz! SGK az evvel formülü verdi! Hemen uygulayın!

SGK az evvel formülü verdi! Hemen uygulayın! 3.5 sene erken emekli olabilirsiniz- 2008 yılı öncesi işe giren sigortalı vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşandı. Bu vatandaşlar, kendi istekleri doğrultusunda ve emekli sandığı kapsamında emekli olma fırsatına sahip oldular. Bu haber, milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren bir gelişme olarak duyuruldu. Konuyla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

2008 yılı öncesi işe giren vatandaşlar, emekli sandığı kapsamında istekleri doğrultusunda emekli olabiliyorlardı. Ancak, 2008 sonrasında işe girenler isteğe bağlı sigorta kapsamında Bağ-Kur (4b) içerisinde değerlendirildi. Bu durumda, 2008 öncesi 4a kapsamında prim ödemesi olanlar, 4b statüsüne geçirildi. Bu değişiklik nedeniyle SSK'lı olanlar isteğe bağlı sigorta primi ödemesine dahil olabildiler, ancak Bağ-Kur statüsüne geçirildiklerini bilmeyen vatandaşlar fazla prim ödeyerek ve geç emekli olarak mağdur olmuşlardır.

Özellikle ilk prim ödemesinde 5 bin gün prim ödemesi yeterli oluyordu. Ancak statü değişikliği durumunda bu süre 9 bin güne çıkarıldı. İsteğe bağlı sigortalılar SSK statüsünde daha düşük primle erkenden emekli olabiliyorlar. Bu da onların emekli maaşlarının yüzde otuza varan oranda yükselmesine olanak sağlamaktadır.

SGK sisteminde birden fazla statüde çalışan vatandaşlar, son 7 yıl içindeki statülerine bakılarak, ödedikleri ve taşıdıkları statü doğrultusunda emekli olurlar.

Nasıl Erken Emekli Olunur?

Emekli maaşı almak isteyen ancak bir işte çalışmayan vatandaşlar için 2008 yılı öncesi isteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyordu. Ancak Bağ-Kur statüsündeki vatandaşlar, SSK statü değişikliği ile bir işe başladıklarında erken emekli maaşı alma imkanına kavuşabilirler. İsteğe bağlı sigortalı olan vatandaşlar düşük primle üç buçuk yıl daha erken emekli olabiliyorlar.

Bu önemli gelişme sayesinde, emeklilik planlaması yaparken vatandaşlar daha avantajlı bir seçeneğe sahip olmaktadırlar. Erken emeklilik düşüncesi olanlar veya daha yüksek emekli maaşı almak isteyenler için isteğe bağlı sigorta önemli bir çözüm sunmaktadır.

Sonuç olarak, 2008 yılı öncesi işe giren vatandaşlar için sağlanan bu erken emeklilik hakkı, emeklilik sürecinde önemli bir fırsat sunmaktadır. Vatandaşların emeklilik planlamalarında dikkatli ve doğru adımlar atmaları, daha güvenli bir emeklilik yaşamı için büyük önem taşımaktadır.