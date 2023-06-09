34AKP13 Lüks jeep olayında Kumpas komplo İDDİASINDA yeni bilgiler

Başarılı iş insanı Z. ORTAK,kendisine iftira atarak tehdit eden B.A isimli taksici Bölücü terör örgütü sempatizanı çıktığını, ayrıca sosyal medya hesaplarından da bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı da hakaret ve küçük düşürücü kelimeler içeren paylaşımlar yaptığının görüldügünü belirtti.

Yaşadığı durumun kendisine rahatsızlık verdiğini ifade eden ORTAK, “ Trafik durumu nedeni ile bir anda olayın ne olduğunu anlayamadan arkamdan ters şerite geçip yanıma gelerek sağa al sağa diyerekten durmamı istedi ve bende ne olduğunu anlamadıgım icin ileride aracın dörtlülerini yakarak aracımdan indim ve indigimde gördüm ki sol çaprazımdan beni 3 genç video’ya alıyorlardı bunu gördükten sonra zaten taksici sağa sola bağırarak halkı açık bir şekilde etrafına toplamaya çalışıyordu bu durumu hemen fark ettikten sonra bu provakasyona gelmemek için kendisiyle muhattab olmayı bıraktım ve 155 Polis’i aradım video’da görüldüğü üzere telefonda adresi tarif etmeye çalışıyordum. Ve normal bir günde Koruma Polisimiz aracı kullanırdı yalnız o gün kendisi izinliydi ve ben kullanıyordum. sanki herşey ayarlanmış bir film senaryosu gibiydi, sonrasında taksici şahsın alçakca sözlü saldırıya hakarete maruz kaldım. Kendisinin beni tahrik etme çabaları boşa çıktı ve kendisine fiziksel temasta bulunmam için elinden geleni yapmıştır video’da görüldüğü üzere ama ben konumum gereği soğukkanlılığımı korumaya devam ettim. Aracımın harf grubunun AKP plaka olmasının rahatsızlığını dile getiren taksici şahıs bir anda sözlü saldırı eylemine geçti. Olay yerinde ki herkesi etrafımıza toplayarak bir anda suç işlemişim gibi tarafıma hakaretvari ifadelerde bulundu. “Malum seçim arifesi döneminde olduğumuz için böyle bir eylem gerçekleştirdiğini düşünmekteyim. Taksici şahsın aynı zaman’da denetimli serbeslikten dışarıda olduğu öğrenilmiştir. Ve kendisi tarafımıza 5 den fazla ayrı bizi tanıyan eş dost aracılıgıyla özür dilemek istediğini söyledi. Yalnız özürünün tarafımızca hükmü yoktur!

Bu kişi sosyal medya hesaplarında da görülmektedir ki 2014 yılında Kobani terör eylemlerine katılmış terör sempatizanı birisi,hakkında adli makamlarca terör soruşturması yapılmış yine çok sayıda 10’ dan fazla bunun içinde yüz kızartıcı değişik suç kayıtları olmasına rağmen nasıl taksicilik yaptığının araştırılması gereken bir diğer konu,insanlar bunun gibi kişilere güvenerek ailesini taksiye bindiriyor güven duyuyor ancak bu tür karanlık kişilerin kamu hizmeti yapması kıymetli fedakar taksicilerin de itibarına gölge düşürmektedir maalesef,dedi tarafımızca komplo kurulduğunu çok iyi biliyoruz. Bu tür eylemlerle tarafımıza ve Ak Partiye zarar vermeye çalışan hadsiz kişilere karşı tarafımızca yasal yollardan gereğinin her şekilde yapılacağının bilinmesini isteriz. Bu yapılan provakatif eylemin terör örgütü sempatizanlarının yanına kalmayacağın bilinmesini isteriz.dedi ” Gerçek hiçbir şey, algı her şey” Kalabalıkta artislik yapanın, tenhada özürü kabul olunmaz!