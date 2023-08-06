34.750 TL nakit ödeme başladı: TC kimlik numarasına göre alınacak

Şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirecek olan müşterilere, TEB Bankası SMS ile başvuru kolaylığı da sağlamaktadır. Kredi kullanacak kişilerden bazı şartları yerine getirmeleri durumunda, ödemeleri alacaklardır.

TEB Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

TEB Bankası, bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde başvuru imkanı sağlamaktadır. Başvurular uygun koşullarda onaylandığında, istenilen miktar hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. Ayrıca, banka müşterisi olanlar Cepte TEB uygulaması üzerinden kolayca kredi başvurusu yapabilirler. İhtiyaç kredisi tutarı, 36 ay vadeli, 24 ay vadeli veya 12 ay vadeli seçeneklerle sunulmaktadır.

SMS İle Hızlı Başvuru İmkanı

TEB Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapacak olanlar, SMS ile işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirler. Cep telefonlarından "44 66" numarasına TC kimlik numaralarını göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve kredi ödemelerini hemen alabilirler. Ayrıca, banka şubelerine giderek kimlik belgesiyle gelir belgesiz olarak kredi başvurusu yapmak da mümkündür.