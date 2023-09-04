32 günlük mevduat faizlerinde Eylül ayı depremi! Paranız yata yata katlanacak! 7.079,45 TL aylık paranızı alın!

Özellikle son dönemde ev ve araba fiyatlarındaki artış nedeniyle birçok kişi, güvende hissetmek için mevduat hesaplarına yatırım yapmaya yöneliyor. Peki, 2023 Eylül ayında bankalar ne kadar mevduat kazancı sunuyor? En yüksek mevduat faizi ne kadar? 250 bin liralık birikiminizle 32 günde ne kadar kazanç elde edebilirsiniz? İşte detaylar:

Eylül Ayının Getirileri Belli Oldu

Eylül ayının başlamasıyla birlikte bankalar, mevduat taleplerini karşılamak amacıyla yeni faiz oranlarını belirledi. Mevduat hesapları, özellikle döviz ürünlerine yönelen vatandaşlar için cazip bir alternatif haline geldi. Konut ve araç fiyatlarının yükselmesi, birçok kişiyi TL birikimlerini mevduata yönlendirmeye itti.

En Yüksek Mevduat Faizi Yüzde 36!

Eylül ayında en yüksek mevduat faizi sunan banka, 1 Eylül itibarıyla yüzde 36 olarak belirlendi. Peki, 250 bin liralık birikimle bu faiz oranlarına göre 32 günde ne kadar kazanç elde edebilirsiniz? İşte hesaplamalar:

Yüzde 36 Mevduat Faizi Verilirse 32 Gün Sonunda 250.000 TL'nin Getirisi: 7.495,89 TL

Yüzde 34 Mevduat Faizi Verilirse 32 Gün Sonunda 250.000 TL'nin Getirisi: 7.079,45 TL

Yüzde 31,5 Mevduat Faizi Verilirse 32 Gün Sonunda 250.000 TL'nin Getirisi: 6.558,9 TL

Yüzde 31 Mevduat Faizi Verilirse 32 Gün Sonunda 250.000 TL'nin Getirisi: 6.454,79 TL

Yüzde 29 Mevduat Faizi Verilirse 32 Gün Sonunda 250.000 TL'nin Getirisi: 6.038,36 TL

Yüzde 26 Mevduat Faizi Verilirse 32 Gün Sonunda 250.000 TL'nin Getirisi: 5.413,7 TL

Yüzde 25 Mevduat Faizi Verilirse 32 Gün Sonunda 250.000 TL'nin Getirisi: 5.205,48 TL

Yüzde 24 Mevduat Faizi Verilirse 32 Gün Sonunda 250.000 TL'nin Getirisi: 4.997,26 TL

Yüzde 18 Mevduat Faizi Verilirse 32 Gün Sonunda 250.000 TL'nin Getirisi: 3.800 TL

Eylül ayının mevduat getirilerini değerlendirirken, birikiminizi en verimli şekilde değerlendirmek için bankaların sunduğu faiz oranlarını dikkate alabilirsiniz.