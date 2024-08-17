3+1 ev sahibi olacaklar için haber! 100.000 TL peşinat ile ev sahibi olmak isteyenler Vakıfbank ev verecek!

3+1 ev sahibi olacaklar için haber! 100.000 TL peşinat ile ev sahibi olmak isteyenler Vakıfbank ev verecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2024 00:51

VakıfBank, ev sahibi olma hayali kuranlar için müjdeli bir haber sundu! Banka, 3+1 dairelerde ev sahibi olmak isteyenler için özel bir kampanya başlattı. 100.000 TL peşinat ile, siz de hayalinizdeki evi satın alabilirsiniz.

VakıfBank’ın sunduğu bu avantajlı fırsat, konforlu bir yaşam alanına sahip olmayı arzulayanlar için büyük bir şans. Kampanya, sınırlı sayıda konut için geçerli olup, uygun ödeme seçenekleri ile ev almayı kolaylaştırıyor. Banka, uygun faiz oranları ve esnek ödeme planları ile ev sahibi olmanın yolunu açıyor.

Eğer siz de konforlu ve geniş bir evde yaşamak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın. Detaylar ve başvuru için VakıfBank şubeleri ve resmi internet sitesinden bilgi alabilirsiniz. Şimdi harekete geçin, hayalinizdeki evi satın alın!

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