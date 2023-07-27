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300.000 TL para yardımı yapılacak! Devlet musluğu açtı!

Ev fiyatları ve kiralarının tarihi rekorlar kırmasıyla birlikte ev sahibi olmak hayal olan milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi.

300.000 TL para yardımı yapılacak! Devlet musluğu açtı!
Yayın Tarihi : 2023-07-27 20:08

Devlet musluğu açtı! 300.000 TL para yardımı yapılacak-  Ev fiyatları ve kiralarının tarihi rekorlar kırmasıyla birlikte ev sahibi olmak hayal olan milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evi olmayan tüm vatandaşlara yeni bir sosyal yardım paketini açıkladı. Evi olmayanlara 300 bin TL'ye kadar nakit yardımı yapıldığını duyuran bakanlık, bu yardımın geri ödemesiz ve karşılıksız olduğunu belirtti.

Ev Sahibi Olmak İçin Yeni Fırsat

Türkiye'de ev fiyatlarının ve kiralarının yükselmesi, pek çok vatandaşın ev sahibi olma hayalini zorlaştırmıştı. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıkladığı yeni sosyal yardım paketiyle birlikte ev sahibi olmak artık daha kolay hale geldi. Evsiz olan herkes, 300 bin TL'ye kadar nakit yardım alabilecek.

Nasıl Başvurulur?

Ev sahibi olmak isteyenler, başvurularını e-devlet üzerinden online olarak veya en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) kurumlarına şahsen yapabilirler. Başvuru için gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, gelir belgesi ve tapu fotokopisi yer alıyor. Ayrıca, ev onarımı veya yapımı için proje ve keşif raporu ile ev eşyası alımı için fatura veya proforma fatura sunmak gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen başvuru koşulları şu şekildedir:

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar.
Hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması (2023 yılı için 2.835,60 TL).
Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel durumların varlığı.
Onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna sahip olma durumu.

Nakit Yardımının Amacı

300 bin TL'ye kadar verilen nakit yardımının amacı, ev onarımı, prefabrik ev yapımı, betonarme ev yapımı veya ev eşyası alımını sağlamaktır. Ev onarımlarında 35.000 TL ile 100.000 TL arasında destek verilirken, prefabrik ev yapımı için 200.000 TL ve betonarme ev yapımı için 300.000 TL'ye kadar yardım yapılmaktadır.

Vakıfbank'ın Daire Satışı

Aile Bakanlığı'nın yanı sıra Vakıfbank da ev sahibi olmak isteyenlere yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Vakıfbank, 340 bin TL'ye 3+1 dairelerin satışına başlamıştır.

Son Başvuru Tarihi

Başvurular 6 Temmuz 2023 tarihinden itibaren başlamış olup, belirlenen başvuru koşullarına uygun olan herkes başvuruda bulunabilir.

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