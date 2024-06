30 SECONDS TO MARS İstanbul konseri ne zaman yapılacak?

THIRTY SECONDS TO MARS'ın İstanbul konseri 27 Ekim 2024 tarihinde Ülker Sports Arena'da yapılacak.

30 seconds to mars istanbul konseri, grubun 2024 "Seasons World Tour" kapsamında düzenlenecek ve grubun son albümü "It's The End of the World but It's a Beautiful Day"ı tanıtacağı önemli bir etkinlik olacak. Bu konser, grubun yeni albümündeki şarkıları canlı olarak sunacakları büyük bir dünya turunun parçası​.

Konserin önemi birkaç noktada toplanabilir:

Yeni Albüm Tanıtımı: Grubun altıncı stüdyo albümü olan "It's The End of the World but It's a Beautiful Day"ın tanıtımı yapılacak. Albüm, çıkış yaptığı andan itibaren uluslararası listelerde üst sıralarda yer aldı, bu da konserin müzikal açıdan yüksek bir beklenti yaratmasını sağlıyor. Büyük Ölçekli Etkinlik: Konser, Ülker Sports Arena gibi büyük bir mekanda gerçekleştirilecek. Bu da büyük bir izleyici kitlesi ve yüksek enerji ile dolu bir performans anlamına geliyor​. Hit Şarkılar: Grubun en popüler şarkıları, "The Kill", "A Beautiful Lie" ve "Up in the Air" gibi klasikler de dahil olmak üzere çalınacak. Bu da hem yeni hem de eski hayranlar için unutulmaz bir deneyim sunuyor​. Küresel Tur: İstanbul konseri, grubun Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika’yı kapsayan büyük dünya turunun bir parçası olacak. Bu, grubun küresel hayran kitlesiyle buluştuğu önemli duraklardan biri olması açısından da önem taşıyor​.

Bu nedenlerle, THIRTY SECONDS TO MARS'ın İstanbul konseri, müzikseverler için kaçırılmaması gereken büyük bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

30 SECONDS TO MARS grubu hakkında

THIRTY SECONDS TO MARS, Jared Leto ve Shannon Leto kardeşler tarafından 1998 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da kurulan bir Amerikan rock grubudur. Grup, zamanla modern rock sahnesinde büyük bir etki yaratmış ve uluslararası alanda tanınan bir isim haline gelmiştir. İşte grup hakkında bazı önemli bilgiler:

Kuruluş ve Üyeler

Jared Leto : Vokalist, gitarist, ve klavyeci. Aynı zamanda başarılı bir aktör olan Jared, grubun karizmatik öncüsüdür.

: Vokalist, gitarist, ve klavyeci. Aynı zamanda başarılı bir aktör olan Jared, grubun karizmatik öncüsüdür. Shannon Leto: Davulcu ve perküsyoncu. Jared'ın kardeşi olan Shannon, grubun ritmik temelini oluşturur.

Müzikal Tarz ve Albümler

Müzikal Tarz : THIRTY SECONDS TO MARS, alternatif rock, arena rock, ve progresif rock gibi çeşitli müzik türlerinden etkilenmiştir. Müzikleri genellikle atmosferik ve yoğun duygusal temalara sahiptir.

: THIRTY SECONDS TO MARS, alternatif rock, arena rock, ve progresif rock gibi çeşitli müzik türlerinden etkilenmiştir. Müzikleri genellikle atmosferik ve yoğun duygusal temalara sahiptir. Albüm Çıkışları : Grup, altı stüdyo albümü çıkarmıştır: 30 Seconds to Mars (2002) A Beautiful Lie (2005) This Is War (2009) Love, Lust, Faith and Dreams (2013) America (2018) It's the End of the World but It's a Beautiful Day (2023)

: Grup, altı stüdyo albümü çıkarmıştır:

Başarılar ve Ödüller

Başarılar : Grup, dünya çapında milyonlarca albüm satışı yapmış ve birçok platin plak ödülü kazanmıştır.

: Grup, dünya çapında milyonlarca albüm satışı yapmış ve birçok platin plak ödülü kazanmıştır. Ödüller: THIRTY SECONDS TO MARS, MTV Avrupa Müzik Ödülleri, Billboard Müzik Ödülleri ve Guinness Dünya Rekoru da dahil olmak üzere birçok ödül kazanmıştır.

Konserler ve Tur

Konserler : Grup, geniş ve enerjik performansları ile bilinir. Sahne şovları görsel ve işitsel olarak etkileyici olup, hayranlarına unutulmaz deneyimler sunar.

: Grup, geniş ve enerjik performansları ile bilinir. Sahne şovları görsel ve işitsel olarak etkileyici olup, hayranlarına unutulmaz deneyimler sunar. Tur: Grubun "Seasons World Tour 2024" turu, yeni albümlerini tanıtmak ve dünya genelindeki hayranlarıyla buluşmak için büyük bir fırsat olacaktır.

Popüler Şarkılar

The Kill (Bury Me)

Kings and Queens

This Is War

Closer to the Edge

Up in the Air

Sosyal ve Kültürel Etki

Aktivizm: Jared Leto, çevre koruma ve insan hakları gibi sosyal konulara dikkat çeken birçok projede yer almıştır. Grup da bu tür sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol oynamaktadır.

THIRTY SECONDS TO MARS, müziği ve etkileyici performanslarıyla modern rock müziğinin önemli isimlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Grubun müziği ve mesajları, dünya çapında geniş bir hayran kitlesi tarafından sevilmekte ve takdir edilmektedir.