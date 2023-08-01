3 ve 4 Ağustos tarihleri arasında IBAN numarasına 85.000 TL ödeme yatıracak olan bankalardan başvurular başladı

Kendi IBAN numaranız üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için müjdeli haber! Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan bu kampanya, 3-4 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak. Bu süre içinde acil nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar, uygun faiz oranları ile birlikte ödemeler alarak 24 ay vadeli 85.000 TL kredi kullanabilecekler. Başvurularınızı bu tarihlerde gerçekleştirerek kredinizi hemen alabilirsiniz.

Uygun Faiz Oranları ve Hızlı Ödemeler

3-4 Ağustos tarihleri arasında Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilere uygun faiz oranları ile hızlı ödemeler sunmaktadır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, başvurularını hemen yaparak kredilerini aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak kullanabilirler. Bu kampanya kapsamında, banka müşterisi olan kişilerin ve banka kredi şartlarına uygun olanların öncelikli olarak ödemeleri alınacaktır.

SMS ile Başvuru İmkanı

SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyenler için de Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, kolay bir çözüm sunuyor. Kredi puanı uygun olan kişiler, hemen onay alacaklar ve onay mesajıyla birlikte en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini tamamlayabileceklerdir. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak verilen bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar, bankalardan 5 dakika içinde sonuç alabilecekler ve ödemeleri hemen hesaplarına yatırılarak kullandırılacaktır.

18 Yaşından Büyük ve Bireysel Müşteriler Kampanyaya Katılabilir

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank'ın düzenlediği bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilmek için, bireysel kredi alabilecek 18 yaşından büyük vatandaşlar ve emekliler başvuru yapabilirler.

3-4 Ağustos tarihleri arasında Yapı Kredi Bankası ve Denizbank'tan yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurularıyla acil nakit ihtiyacınıza hızlı ve uygun çözümler bulabilirsiniz. 85.000 TL gibi yüksek bir tutarı 24 ay vadeli olarak kullanmak için kampanyadan faydalanabilirsiniz. Hemen başvurun, 5 dakika içinde sonuç alın ve ödemelerinizi alarak finansal ihtiyaçlarınızı anında karşılayın!