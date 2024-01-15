3 Kamu Bankası Duyurdu, Emekliye Ek Ödeme Olacak

3 Kamu Bankası Duyurdu, Emekliye Ek Ödeme Olacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2024 13:26

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emeklilere özel bir kampanya başlatarak finansal destek sunmaya hazırlanıyor. Bu heyecan verici kampanya ile 3 yıl boyunca emekli maaşını bu bankalardan birine taşıyan her emekli, toplamda 25.000 TL'ye kadar nakit destek ödemesi alma fırsatını yakalıyor.

Emekli maaşını bu bankalardan birine taşıyan bireylerin, emekli aylığı en az 3.500 TL olmalı. Ayrıca, 3 yıl boyunca maaşlarını bu bankaların herhangi bir şubesinden çekmemeleri ve bu bankaların kredi kartlarından en az 1.500 TL tutarında alışveriş yapmaları gerekiyor. Kampanyadan yararlanan emekliler ayrıca düşük faizli kredi imkanından da faydalanabilecek. Kredinin faiz oranı, emeklilerin kredi notuna göre belirlenecek.

Başvurular, bankaların şubeleri, mobil bankacılık uygulamaları veya SMS yoluyla kolayca yapılabiliyor. Emekliler, bankanın internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yaparak "Emekli Kredisi" sekmesine tıklayabilir ve başvurularını hızlıca gerçekleştirebilirler. Alternatif olarak, belirtilen SMS kodları kullanılarak cep telefonlarından da başvuru yapılabiliyor.

Kampanya, 31 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Bu nedenle emekliler, bu avantajlı fırsattan yararlanmak için belirlenen tarihler içinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emeklilere sağladığı bu benzersiz fırsatlarla finansal konforlarını artırmayı hedefliyor.

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