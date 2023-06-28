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3 gün sonra fatura sistemi komple değişiyor! Artık böyle yapılacak: Herkes için zorunlu yapıldı!

Yeni fatura sistemi, kağıt faturaların elektronik ortamda düzenlenerek dijitalleştirilmesini sağlayan bir düzenlemeyi içeriyor.

3 gün sonra fatura sistemi komple değişiyor! Artık böyle yapılacak: Herkes için zorunlu yapıldı!
Yayın Tarihi : 2023-06-28 11:30

Artık böyle yapılacak: Herkes için zorunlu yapıldı! 3 gün sonra fatura sistemi komple değişiyor- Yeni fatura sistemi, kağıt faturaların elektronik ortamda düzenlenerek dijitalleştirilmesini sağlayan bir düzenlemeyi içermektedir. İşletmeler, bu yeni düzenleme sayesinde faturalarını elektronik olarak oluşturabilecek ve alıcılarına iletebileceklerdir. Bu durum işlemlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşmesine olanak sağlayacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle birlikte, E-Fatura sistemi kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Artık kağıt fatura düzenleyen ve alan tüm mükellefler, E-Fatura sistemini kullanmak zorundadır. Bu da işletmelerin dijital dönüşüm sürecine ayak uydurmasını ve kağıt işlemlerini minimum seviyeye indirmesini gerektirecektir.

Yeni dönemde fatura kesimlerinde önemli değişiklikler meydana gelecektir. E-Fatura uygulaması resmi olarak başlamış durumdadır ve bu değişiklikler ile yeni düzenlemeler, işletmelerin mali işlemlerini etkileyecek ve vergi düzenlemeleri ile işletmeler arasındaki işlemler daha verimli bir hale gelecektir.

E-Fatura sistemine geçiş zorunluluğu, kağıt üzerinde düzenlenen faturaların elektronik ortamda da düzenlenmesini gerektirmektedir. Bu zorunluluk, sektörlerin brüt hasılatının 3 milyon TL'yi aşması durumunda geçerli olacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar bu geçişin tamamlanması gerekmektedir.

Ayrıca, 2022 yılı ve sonrasında brüt hasılatı 500 bin TL ve üzeri olan sektörler için de 1 Temmuz 2023 tarihine kadar E-Fatura sistemine geçiş zorunluluğu getirilmiştir. Bu geçişin amacı, fatura işlemlerinin dijital ve otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu sayede kağıt kullanımının azaltılması, iş süreçlerinin hızlanması ve işletmelerin veri analizi yapabilme imkanı elde etmesi hedeflenmektedir.

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