270 bin TL ödedikleri tatilde fotoğrafları sızdı!

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım gözlerden uzak bir tatil yapmak isteyince Marmaris'te lüks bir otele üç günlük 270 bin TL ödeyerek villada kaldı. Gazetecilere görüntü vermek istemeyen yeni çiftin tatilden görüntüleri sosyal medyaya sızınca Kaan Yıldırım küplere bindi.

Kaan Yıldırım, dedikodulara göre otel yetkilileriyle tartışma yaşadı. Takvim'in haberine göre; Yıldırım "Biz gözlerden uzakta olmak için buraya geldik ama görüntülerimiz her yerde" diyerek yetkililere çıkıştı.

Ünlü oyuncu, fotoğrafların kimin tarafından çekildiğinin bulunmasını istedi. Yetkililerle sert bir şekilde tartışan Kaan Yıldırım'ın tavrı, oteldeki diğer müşterilerin tepkisini çekti. İkilinin fotoğraflarını kimin çektiği ise bulunamadı.