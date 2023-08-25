26 Ağustos 08.01'de PTT'den 700 TL-1000 TL Ödeme Yapılacak! Anında Başvurana Verilecek

Devlet dar gelirli vatandaşın ihtiyacına göre şekillenen destek ödemelerini arttırmaya devam ediyor. ASHB tarafından ihtiyaç sahibi hanelerin temel mutfak ihityaçları da karşılanıyor. Bu kapsamda hak sahibi olanlara hanedeki birey sayısınca destek ödemesi sunuyor. 700 TL gıda yardımı kimler alabilir? Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? 700 TL Gıda yardımı ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Devlet her gelirli olan vatandaşın mutlak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni bir destek ödemesi başlattıklarını açıkladı. Her destek başvurusunun yapıldığı e-devlet kapısı üzerinden yapılan başvuru sonrasında 700 TL Gıda yardımına hak sahibi olabilirsiniz. Gıda desteĞİ başvurusu ile alakalı tüm detaylar Dar gelirli vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediliyor. 700 TL gıda yardımı ile alakalı tüm detaylar sizlerle...

Gıda yardımı nedir

3294 sayılı kanun kapsamında düzenlenen ve dar gelirlerinin ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda belirlenen miktarlar ile yapılan yardım programıdır. Ihtiyaç sahibi hanelere birey sayısı kadar gıda yardım kolisi dağıtılmakta ya da Bunun değeri olarak maddi destek yapılmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen 700 TL gıda yardımı ihtiyaç sahibi bireyin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak düzenlenmektedir.

700 TL gıda yardıma başvuru formu

700 TL gıda yardımı başvurusu yapabilmek için e-devlet sistemine T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile birlikte giriş yapıp sosyal yardımlar sekmesindeki başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvurular için e-devlet hesabına giremeyen vatandaş sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıflarına bizzat giderek 700 TL gıda yardımı başvurularını tamamlayabilmektedir. 700 TL gıda yardımı başvurusunu araştıran Vatandaş e-devlet hesabı üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. e-devlet sistemine giriş yapılması sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını seçerek sosyal yardım başvuru hizmeti seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Akabinde yeni başvuru sekmesine geçmeniz bile birlikte gıda yardıma başvurunuzu talep edebilirsiniz.

Gıda yardımı kimler alabilir ?

Devletin ödediği destekler arasında yer alan 700 TL gıda yardımından faydalanacak olan bireyin birkaç şartı taşıması gerekmektedir. Sosyal yardım güvencesi olmayan bakanlık tarafından Dar gelirli olduğu onaylanan ve kişi başına düşen aylık gelir asgari ücretin üçte birinden az olan Haneler Gıda yardımından faydalanabilmektedir

Gıda yardımı nereden ödenmektedir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan gıda ödemeleri 700 TL civarında olmaktadır. PTT şubeleri aracılığı ile ödenen gıda yardımından faydalanmak için başvurusu onay alan birey kimliklerini ibraz ederek PTT yardım tutarını hemen hesaplarına aktarabilir ya da çekebilir. Heyet tarafından bildirilen detaylarda hanedeki birey sayısına göre gıda yardım ödemeleri şekillenmektedir. 400 TL 600 TL 700 TL gibi farklı seviyelere ulaşan gıda yardımı hanedeki birey sayısının fazlalaşması durumunda 1000 TL'ye kadar ulaşabilmektedir