2024-YÖKDİL/2 Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 11 Ağustos'ta düzenlenecek 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açtı. Bu duyuru, sınav adaylarının sınav günü için hazırlıklarını tamamlamalarına yardımcı olacak önemli bir bilgiyi içeriyor.

Giriş Belgelerine Nasıl Ulaşılır?

2024-YÖKDİL/2 sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu sistem üzerinden sınav gününüz ve saatinizle ilgili tüm bilgileri kontrol edebilir ve sınav giriş belgenizi yazdırabilirsiniz.

Sınav Günü Hatırlatmaları

Adaylar, sınav gününde saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Bu nedenle, sınav binalarına belirtilen saatte gelmeniz, sınav giriş belgelerinizi yanınızda bulundurmanız ve gerekli kimlik belgelerinizi yanınıza almanız önemlidir.

Sınav için gereken tüm hazırlıkları yaparak, 11 Ağustos'ta yapılacak olan 2024-YÖKDİL/2 sınavında başarılar dileriz!