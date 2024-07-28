2024 Yılı İçin Dolar Kuru Tahminleri: Belirsizlikler ve Beklentiler

Türkiye ekonomisinin lokomotifi şeklinde tanımlanan dolar kuru, yatırımcıların en çok dikkat ettiği konuların başında gelmektedir. Son dönemde meydana gelen dalgalanmalara yanıt olarak yabancı kuruluşlar, 2024 yılının sonuna yönelik dolar kuru tahminlerini açıkladılar. Ancak tahminlerdeki bu farklılıklar, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor.

Merkez Bankası’ndan Geri Çekilme Stratejisi!

Merkez Bankası’nın dolar kuruna ilişkin önceki tahmini 37.7463-37.3667 Türk lirası aralığındaydı. Ancak son değerlemelerde bu rakamlar yukarı yönde revize edildi. Gelecek 12 aya ilişkin dolar kuru tahmini 41.4115 TL’den 41.5175 TL’ye çıkarıldı. Bu durum, döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin devam edebileceğine işaret ediyor. Merkez Bankası’nın bu stratejik değişikliği, piyasaların geleceğe dair beklentilerini de etkilemiş durumda.

Yabancı Kuruluşlardan Çelişki Dolu Tahminler

Yabancı kurumların dolar döviz kuru tahminleri büyük farklılıklar gösteriyor. En iyimser tahminin Wells Fargo’dan geldiği görüldü. Banka, yıl sonuna kadar dolar kurunun 32,5 TL’ye ulaşmasını bekliyor. Ancak HSBC, Morgan Stanley, Fitch, BNP Paribas gibi yatırım bankaları dolar kurunun 36 TL’yi geçebileceğine inanıyor. Bu arada Commerzbank, dolar kurunun 35 TL rakamında kalacağını söyleyerek tahminini aşağı yönlü revize etti. Deutsche Bank’ın tahmini ise 37 TL.

Bu çelişkili tahminler, yatırımcıların stratejik kararlarını alırken dikkat etmeleri gereken önemli bir nokta olarak öne çıkıyor. Farklı kurumların tahminleri, piyasalardaki belirsizliğin boyutunu da gözler önüne seriyor.

Döviz Kuru Koruma Mevduat Programı’nın Etkisi

Döviz Kuru Koruma Mevduat Programı’nın (KKM) son dönemdeki değer kaybı da dolar kurunu etkilediği değerlendirilen önemli bir faktör. KKM’nin 60,9 milyar TL’lik azalması, döviz talebini artıracak ve döviz kuru üzerinde baskı yaratacak. Bu programın gelecekteki performansı, dolar kurunun seyrinde belirleyici bir rol oynayabilir.