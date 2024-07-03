2024 Temmuz Memur Maaşı Zammı ve Memur Emeklisi Zammı Ne Kadar Oldu?

2024 Temmuz Memur Maaşı Zammı ve Memur Emeklisi Zammı Ne Kadar Oldu?
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 03-07-2024 17:01

Son dakika haberine göre, 2024 Temmuz ayında memurlar için belirlenen yeni maaşlar ve zamlar belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı ve bu veriler doğrultusunda memur maaşlarına yapılan zam oranları netleşti. Memurlar, 6 aylık enflasyon rakamları ve toplu sözleşme zammı dahil olmak üzere önemli bir artışla karşı karşıya kalacaklar.

Enflasyon ve Zam Oranları

Haziran 2024 itibarıyla aylık enflasyon oranı yüzde 1,64 olarak gerçekleşmiş, yıllık bazda ise yüzde 71,6 seviyesinde olmuştur. Bu veriler, önceki aylara göre belirgin bir düşüş trendini göstermektedir. Özellikle sıkı para politikaları ve maliye adımlarıyla ekonomideki enflasyon baskısının azaldığı gözlemlenmektedir.

Memur Maaşlarındaki Artış

Memur maaşlarına yapılan zamlar, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73 ile belirlenmiştir. Buna ek olarak, memurlar yüzde 8,46 enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı almışlardır. Bu hesaplamalar sonucunda, Temmuz 2024 döneminde ortalama memur maaşının 44 bin 500-45 bin TL bandına yükseleceği tahmin edilmektedir. Özellikle 2 yıllık dönemde memur maaşlarında kaydedilen artışlar dikkat çekicidir:

  • 2023 Ocak: 14 bin TL
  • 2023 Temmuz: 25 bin TL
  • 2024 Ocak: 37 bin 500 TL
  • 2024 Temmuz (Tahmini): 44 bin 500 TL

Maaş Tablosu

Memur maaşlarında yeni dönemde beklenen tablo şu şekildedir:

  • En düşük memur maaşı: 39 bin 500 TL
  • En düşük memur emeklisi maaşı: 17 bin 700 TL

Sosyal destek ödemeleri, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı gibi alanlarda da memur zam oranı kadar artışlar yaşanacak. Bu güncellemelerle birlikte, milyonlarca memur ve sosyal destek alan vatandaşın gelirlerinde önemli iyileştirmeler beklenmektedir.

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