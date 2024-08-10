2024 Perseid Meteor Yağmuru İçin Geri Sayım Başladı: Gözler Gökyüzüne Çevrildi? Ne Zaman? Saat Kaçta?

2024 Perseid Meteor Yağmuru İçin Geri Sayım Başladı: Gözler Gökyüzüne Çevrildi? Ne Zaman? Saat Kaçta?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2024 11:20

Gökyüzü meraklıları için heyecan dorukta! 2024 Perseid Meteor Yağmuru, halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen bu etkileyici doğa olayı, 11-12 Ağustos gecesi zirveye ulaşacak. Bilim insanları, bu gece saatte yaklaşık 100 gök taşı gözlemlenebileceğini ve meteorların Dünya'ya saniyede 66 kilometre hızla giriş yapacağını tahmin ediyor.

Türkiye’de, gökyüzü gözlemcilerine unutulmaz bir deneyim sunmak için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İç Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgesi Erciyes'te, 11 Ağustos Pazar akşamı yapılacak etkinlikte, katılımcılar ışık kirliliğinden uzak, 2.650 metre yükseklikte gökyüzünü izleme fırsatı bulacak. Saat 19.00'da başlayıp 23.00'e kadar sürecek bu ücretsiz etkinlikte, uzman astronomlar gökyüzü hakkında bilgi verecek ve teleskopla gözlem yapma imkanı sunacak.

Perseid meteor yağmurları, her yıl Temmuz sonu - Ağustos başı civarında gözlemlenir ve Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntılarından oluşur. Bu tarihi anı kaçırmamak için hazırlıklarınızı yapmayı unutmayın!

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