2024 Ocak ayı asgari ücret zammı ifşa oldu: Bu rakam ilk kez konuşuldu! İşte milyonları heyecanlandıracak o rakam...

Asgari ücret için birçok rakam dolaşsa da, son dönemlerde bu rakamların netleşmemesi merak konusu olmuştu. Ancak Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, beklenen rakamları açıkladı. Hatırlatmak gerekirse, asgari ücret Temmuz ayında ara zam ile birlikte yükseltilmişti. Asgari Ücret Tespit Komitesi, 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti net 11.402 TL olarak açıklamıştı.

Milyonlarca vatandaş, asgari ücretteki olası zam oranlarını merak ediyor. Asgari ücretli çalışanlar, "Asgari ücret ne kadar, 2024 yılında asgari ücret zammı ne olacak?" gibi soruların cevaplarını arıyorlar. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu ve asgari ücret için rakam verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerini kapsayan zam oranının yaklaşık yüzde 50 olacağını söylemişti.

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, "Bakan Işıkhan’ın yüzde 38 civarında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam yapılacağını tahmin etse de bu oran enflasyon farkını temsil eder" diye ifade etti.

Kurtuluş, Cumhurbaşkanının refah payı artışı yapacağını ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 50 civarında bir artış yapılacağını belirtti. Bu artışın yüzde 38 oranının üzerinde gerçekleşeceğini ve refah payı artışı ile birlikte yaklaşık yüzde 41-42 oranında gerçekleşeceğini ifade etti.

Asgari ücret zammının beklenen rakamlarla artacağını düşünen Kurtuluş, en düşük Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin maaşlarının 7.500 TL'den 11.250 TL'ye çıkacağını tahmin ediyor. Ayrıca, asgari ücrette enflasyonun üzerinde bir artış beklendiğini ve 17.104 TL civarında bir asgari ücretin belirleneceğini vurguluyor.

Emekli maaşı zamları da emekliler için büyük bir önem taşır. Emekli maaşlarının artması, emeklilerin daha iyi yaşam standartlarına sahip olmalarını sağlar. Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlikler göz önüne alındığında, emekli maaşlarının artırılması, emeklilerin ekonomik güvencelerini korumalarına yardımcı olur.

Asgari ücret ve emekli maaşı zamları, toplumun ekonomik refahını artırmak için önemli bir araçtır. Ancak bu zamların, ekonomik dengeleri de gözeterek dikkatle belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu tür zamların, çalışanlar ve emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini azaltmaya yardımcı olması beklenir.