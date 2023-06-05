2023 Toyota Corolla'da dev ÖTV müjdesi! Yeni Corolla ay sonuna kadar 518.399 TL'den satılacak

Yeni Corolla ay sonuna kadar 518.399 TL'den satılacak. 2023 Toyota Corolla'da dev ÖTV müjdesi- Devlet tarafından sağlanan ÖTV muafiyeti, Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) belirli araçlar için alınmaması veya belirli bir oranda indirilmesi anlamına gelir. Bu muafiyet, belirli şartları sağlayan vatandaşlar için geçerlidir. Detaylar gecce.com.tr'de.

ÖTV muafiyeti genellikle engelliler, gaziler, şehit yakınları ve bazı kamu görevlileri gibi özel durumdaki kişilere sağlanır. ÖTV muafiyeti için başvuru yapılması ve belirli belgelerin sunulması gerekmektedir. Başvuru yapılırken engellilik durumunu kanıtlayan sağlık raporu, gazilik belgesi, şehit yakını olduğunu gösteren belgeler veya kamu görevlisi olduğunu kanıtlayan belgeler sunulur. ÖTV muafiyetiyle ilgili ayrıntılı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden veya ilgili vergi dairelerinden ulaşılabilir. Başvuru süreci ve şartlar konusunda daha net bilgiler alınabilir.

ÖTV muafiyeti, vatandaşlara daha uygun fiyatlarla araç sahibi olma imkanı sunmaktadır. Ancak belirli kriterleri sağlamak ve başvuru sürecini takip etmek gerekmektedir. Bu nedenle, ÖTV muafiyeti hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ilgili mercilere başvurarak güncel bilgileri edinebilirler.

2023 Toyota Corolla modeli için engelli araç fiyat listesi aşağıdaki gibidir:

2023 Toyota Corolla 1.5 Vision (Manuel Vites): 518.399 TL

2023 Toyota Corolla 1.5 Vision Paket Multidrive S (Otomatik Vites): 538.062 TL

2023 Toyota Corolla 1.5 Dream Paket (Manuel Vites): 553.218 TL

2023 Toyota Corolla 1.5 Dream Paket Multidrive S (Otomatik Vites): 563.325 TL

2023 Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S (Otomatik Vites): 580.074 TL

2023 Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S (Otomatik Vites): 595.659 TL

2023 Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S (Otomatik Vites): 624.922 TL

Engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan bu araçlar, özel donanımlara sahip olup engelli kullanıcıların daha rahat ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşamasını sağlar. Fiyatlar araç modeline, motor seçeneğine ve donanım özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Engelli bireyler, Toyota yetkili satıcılarıyla iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilir, araçların donanım özelliklerini ve fiyatlarını öğrenebilirler. Ayrıca, engelli indirimleri ve özel finansman seçenekleri gibi avantajları da değerlendirebilirler.