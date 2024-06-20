20 Haziran'da Başvuru Yapan BÜTÜN EMEKLİLER, Devlet Destekli 19.000 TL'ye Kadar Nakit Hesaplarına Yatıracak! 

Son dakika... Emekli maaşlarını alanlar için yeni bir destek kredi haberi geldi. Başvuru yapacak olan kişiler 20 Haziran sonrasında yapacakları tüm işlemlerde, nakit kredi kullanmak için banka müşterisi olması durumunda 19000 TL hesabına ödeme alacak. Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından başlatılan bu yeni kampanyada, Nakit almak isteyen herkes, şartlar ne olursa olsun başvurusunu hemen aynı gün yapacaktır.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat bankası üzerinden başvuru yapmak için maaş müşterisi olmanız gerekiyor. Ziraat bankası kredi başvuru şartlarına uygun olan herkes, şartlar dahilinde bu kredileri hesaplarına ödeme olarak alacaklardır. Nakit kredi almak için bankaya gitmeden Ziraat Mobil uygulamasından kullanabilirsiniz. 19.000 TL kredi için başvuru yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirler.

VAKIFBANK

Vakıfbank üzerinden de başvuru yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda Vakıfbank kendi mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden başvuru yapan her bireysel müşteriye banka hızlı ve anında kredi sonucu verecektir. Kredi almak için bankaya gitmenize gerek kalmayacak ve emekli maaş hesabınıza 19000 TL kredi atabileceksiniz. Daha önce kredi kullanmayanlar ise daha yüksek limitlerde bu banka üzerinden nakit ödeme alabileceklerdir.