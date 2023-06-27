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2. el otomobil alacaklara devletten ballı kaymaklı fırsat! 250.000 TL'den düşük fiyatlarla onlarca araç satışa koyuldu

Otomobil fiyatlarının hızla yükselmesi ve bayilerdeki araç sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar alternatif çözümler aramaya başladı.

2. el otomobil alacaklara devletten ballı kaymaklı fırsat! 250.000 TL'den düşük fiyatlarla onlarca araç satışa koyuldu
Yayın Tarihi : 2023-06-27 10:36

250.000 TL'den düşük fiyatlarla onlarca araç satışa koyuldu! 2. el otomobil alacaklara devletten ballı kaymaklı fırsat-  Otomobil fiyatlarının hızla yükselmesi ve bayilerdeki araç sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar alternatif çözümler aramaya başladı. Bu durumda devletin ihale sistemi aracılığıyla sunulan otomobiller vatandaşların dikkatini çekiyor. 

Ticaret Bakanlığı, uygun fiyatlı araçları ihale sistemiyle alıcılarıyla buluşturmaktadır. Otomobil almak isteyen kişiler, e-ihale sistemi üzerinden istedikleri araçlara teklif verebilirler. Yeni e-ihale sistemi sayesinde vatandaşlar internet üzerinden satışa sunulan tüm otomobillere teklif verebilirler ve tekliflerini kazanmaları halinde uygun fiyatlarla araç sahibi olabilirler. Döviz kuru dalgalanmaları da ihalelere olan ilgiyi artırmıştır.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilen e-ihale sistemi, otomobil ve gümrükte kalmış diğer eşyaların satın alınmasını kolaylaştırmaktadır. Bu sistem aracılığıyla vatandaşlar, uygun fiyatlarla birçok farklı eşya ve otomobile sahip olabilmektedir. İkinci el ve sıfır telefonlar da bu sistem üzerinden satın alınabilir. E-ihale sistemi içerisinde 250 bin TL'nin altında onlarca farklı otomobil modeli bulunmaktadır. Beğenilen modellere teklif vermek oldukça basittir ve otomobilin detayları ilan detayları bölümünden incelenebilir. Aracı satın almak isteyenlerin, her araç için belirlenen teminat tutarını ödemeleri gerekmektedir. Teminat tutarı, banka hesabından ödenebilir ve bu tutarla tüm araçlara resmi olarak teklif verilebilir. İhale teminat tutarı, satışa esas bedelin %10'u kadar olup 100.000 TL'yi aşamaz.

İhaleyi kazanan kişiler, ödemeleri sistem üzerinden kartla veya diğer ödeme yöntemleriyle yapabilirler. Ödeme tamamlandıktan sonra, belirtilen konumdan araç teslim alınabilir. Ödeme işlemi sırasında onaylanan satış şartnamesinin ıslak imzalı bir örneği, satışı gerçekleştiren birime iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elden ulaştırılmadan teslim işlemleri başlatılmaz. Satış şartnamesi, ihaleyi yapan birime ulaştıktan sonra, teslim evrakları posta yoluyla veya talep halinde elden vatandaşa iletilir.

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