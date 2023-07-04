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2 banka tabuları yıktı! Borçlarınızı kapatmak için duyuru! 2 bankadan borç kapatma kredisi kampanyası yapıldı!

Ziraat bankası sabah açıkladı: Bu hafta TC kimlik numarasına göre ödeme verecek! Ziraat bankası üzerinden başvuru yaparak nakit alacak kişilere, uygun faizlerle kredi ödemesi başladı.

2 banka tabuları yıktı! Borçlarınızı kapatmak için duyuru! 2 bankadan borç kapatma kredisi kampanyası yapıldı!
Yayın Tarihi : 2023-07-04 22:12

2 bankadan borç kapatma kredisi kampanyası yapıldı! 2 banka tabuları yıktı! Borçlarınızı kapatmak için duyuru-  Ziraat bankası sabah açıkladı: Bu hafta TC kimlik numarasına göre ödeme verecek! Ziraat bankası üzerinden başvuru yaparak nakit alacak kişilere, uygun faizlerle kredi ödemesi başladı. 50 bin TL’ye kadar 4 gün içinde başvuru yaparak kredi alacak kişilerin banka müşterisi olması durumunda aynı gün içinde kredi alacağı haberi verildi. Banka müşterisi olan kişiler, başvuru yaparak kredi almak istiyorsa, banka bu kişilere 5 dakika içinde sonuç vermektedir.

Bu bankanın yaptığı kampanyaya katılacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaş hesapları üzerinden kredi alacağını söylemek istiyoruz. Bunun için emekli maaşlarınızı Ziraat Bankasına taşıyarak bu şekilde kredi alabilirsiniz.

2 banka tabuları yıktı! Borçlarınızı kapatmak için duyuru! 2 bankadan borç kapatma kredisi kampanyası yapıldı!

Ziraat bankası emekli ve çalışan kişilere ihtiyaç kredisi verecek!

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan bireysel müşteriler için başlatmış olduğu bu kampanyada 4 gün içerisinde başvuru gerçekleştirecek olan kişilere en düşük faiz oranlarından yararlandırarak gelir belgesiz olarak 50000 TL kredi vereceğini açıkladı.

Bankanın başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına katılmak isteyen bireysel müşterilerin kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, Ziraat Bankası şubelerine gitmeden de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden nakit kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşların şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılır. 

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