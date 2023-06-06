1999-2008 arası SSK-SGK’lılar dikkat! Kompe A'dan Z'ye tablo değişti! İşte yeni emeklilik şartları

Kompe A'dan Z'ye tablo değişti! İşte yeni emeklilik şartları... 1999-2008 arası SSK-SGK’lılar dikkat- 1999 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için emeklilik hakkı önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. EYT yasasının çıkarılmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkını elde ederek paralarını almaya başlamıştır. Bu yeni düzenlemelerle birlikte emeklilik şartları baştan sona değişmiş ve kimlerin ne zaman emekli olabileceği yeniden belirlenmiştir.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararlarla birlikte emeklilik şartlarına yaş şartı eklenmiştir. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar da emeklilik hakkına sahip olmuştur. Bu düzenlemelerle birlikte emeklilik yaşının belirlenmesi için ilk işe giriş tarihi de önemli bir kriter haline gelmiştir. Kademeli emeklilik tablosuna göre, ilk işe giriş tarihi 2001 olan erkekler 52 yaşında, kadınlar ise 50 yaşında emekli olabilmektedir. İlk işe giriş tarihi 2002 olan erkekler için emeklilik yaşı 53, kadınlar için ise 51 olarak belirlenmiştir. İlk işe giriş tarihi 2003 olan erkekler için emeklilik yaşı 54, kadınlar için ise 52'dir. Aynı şekilde, ilk işe giriş tarihi 2004 olan erkekler 55, kadınlar ise 53 yaşında emekli olabilmektedir.

Ancak, işe giriş tarihi geciktikçe emeklilik yaşında da artış görülmektedir. 2008 yılından sonra işe başlayanlar için erkeklerde emeklilik yaşı 60, kadınlarda ise 58 olarak belirlenmiştir. İşe giriş tarihinin yanı sıra, emeklilik hakkını kazanabilmek için prim günü sayısı da önemli bir kriterdir

Emeklilik şartlarına ilişkin yapılan düzenlemelerle birlikte 1999 ile 2008 arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için emeklilik hakkı elde edilmiştir. Kademeli emeklilik tablosu, işe giriş tarihine ve prim günü sayısına bağlı olarak emeklilik yaşını belirlemektedir. Bu düzenlemelerle birlikte vatandaşlar, belirlenen şartları yerine getirdiklerinde emeklilik haklarını kullanabileceklerdir.

Nasıl Erken Emekli Olunur?



Erken emeklilik, birçok çalışanın hayalini süsleyen bir durumdur. Ancak, erken emeklilik için belirli şartları sağlamak ve doğru adımları atmak gerekmektedir. İşte erken emeklilik için dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar:

Prim Günü Sayısını Tamamlamak: Emeklilik için belirlenen prim günü sayısını tamamlamak en önemli kriterlerden biridir. Emeklilik yaşını beklemek istemeyenler için, erken emeklilik için yeterli prim günü biriktirmek önemlidir. Prim günü sayısı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ve her yıl güncellenen bir tabloya göre hesaplanır. Prim günü sayısını tamamlamak için düzenli olarak prim ödemelerini yapmak ve eksik günleri tamamlamak önemlidir.

Yaş Şartını Sağlamak: Emeklilik için belirlenen yaş şartını sağlamak da önemlidir. Erken emeklilik için yaş şartını karşılamak için bazı durumlarda prim günü sayısının tamamlanması yeterli olmayabilir. Örneğin, kadınlar için emeklilik yaşının 58, erkekler için ise 60 olduğu düşünüldüğünde, erken emeklilik için bu yaşlardan önce emekli olmak isteyenlerin ek önlemler alması gerekebilir.

Sigorta Başlangıç Tarihini Dikkate Almak: Sigorta başlangıç tarihi, erken emeklilik için önemli bir faktördür. Sigorta girişi öncesindeki yıllara ait primlerin dikkate alınması, erken emeklilik hakkı kazanmak için avantaj sağlayabilir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için yapılan düzenlemelerle birlikte emeklilik hakkı genişletilmiştir. Bu tarih öncesinde sigorta girişi olanlar, erken emeklilik için daha avantajlı bir konumdadır.