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1994'ten 2015'e SGK tarihine göre 2023 emeklilik yaş tablosu! Emekli olma yılınıza bakın

Emekli olma yılınıza bakın! 1994'ten 2015'e SGK tarihine göre 2023 emeklilik yaş tablosu!

1994'ten 2015'e SGK tarihine göre 2023 emeklilik yaş tablosu! Emekli olma yılınıza bakın
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-08-2023 11:41

Emekli olmak isteyen kadın ve erkek çalışanların emeklilik şartları, ilk işe giriş tarihine ve diğer özel durumlara göre farklılık göstermektedir. İşte 2023 yılı SGK emeklilik mevzuatına göre kadın ve erkek çalışanların emeklilik yaş hesaplamaları:

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları:

  1. 1999 yılında veya sonrasında sigortalı olan kadınlar için emeklilik yaş sınırı 58'dir.
  2. 1998 yılında sigortalı olan kadınlar 59 yaşında emekli olabilirler.
  3. 1997 yılında sigortalı olan kadınlar 60 yaşında emekli olabilirler.
  4. 1996 yılında sigortalı olan kadınlar 61 yaşında emekli olabilirler.
  5. 1995 yılında sigortalı olan kadınlar 62 yaşında emekli olabilirler.

Erkekler İçin Emeklilik Şartları:

  1. 2000 yılında veya sonrasında sigortalı olan erkekler için emeklilik yaş sınırı 61'dir.
  2. 1999 yılında sigortalı olan erkekler 62 yaşında emekli olabilirler.
  3. 1998 yılında sigortalı olan erkekler 63 yaşında emekli olabilirler.
  4. 1997 yılında sigortalı olan erkekler 64 yaşında emekli olabilirler.
  5. 1996 yılında sigortalı olan erkekler 65 yaşında emekli olabilirler.
  6. 1995 yılında sigortalı olan erkekler 66 yaşında emekli olabilirler.

Özel Durumlar ve Değişiklikler:

Kadın ve erkek çalışanlar, özel durumlarının olduğu durumda ilk SGK'lı oldukları tarihi değiştirebilirler. Örneğin, erkek çalışanlar askerlik borçlanması, kadın çalışanlar doğum borçlanması yapabilirler. Bu durumda ilk SGK'lı olunan tarih değişecektir.

Yaş Haddinden Emeklilik:

Tüm çalışanlar için yaş haddinden emeklilik hakkı bulunmaktadır. Yaş haddinden emeklilik, yaş şartını sağlayan ancak prim eksikliği olan çalışanların eksik primle emekli olmasını sağlar. Yaş haddinden emeklilik için işe giriş tarihine göre şartlar değişmektedir.

E-Devlet ve SGK Sistemleri:

Emeklilik yaş hesaplamalarını standart olarak tablolardan görebilirsiniz. Ancak özel durumlarınızı içermeyen bu hesaplamaları e-Devlet ve SGK resmi web siteleri üzerinden kişisel bilgilerinizi girdikten sonra yapabilirsiniz. Unutmayın ki bu hesaplamalar sadece standart durumları yansıtmaktadır, özel durumlarınızı dikkate almayabilir.

2023 yılı SGK emeklilik mevzuatına göre belirtilen yaş şartları ve özel durumlarınıza göre emeklilik tarihlerinizi öğrenebilirsiniz.

 

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