1990, 1995, 2002, 2012 ve 2018 yıllarında SSK'ya giriş yapanlar için ERKEN EMEKLİLİK Belli Oldu!

1990, 1995, 2002, 2012 ve 2018 yıllarında SSK'ya giriş yapanlar için ERKEN EMEKLİLİK Belli Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2024 15:17

Emeklilik planlaması, çalışma hayatında en önemli aşamalardan biri olarak öne çıkıyor. Türkiye’de emeklilik koşulları, sigorta giriş tarihine göre farklılık gösteriyor. İşte 1990, 1995, 2002, 2012 ve 2018 yıllarında SSK'ya giriş yapanlar için belirlenen emeklilik yaşları:

  • 1990 Girişi: Erkekler 52, kadınlar 48 yaşında emekli olabilir.
  • 1995 Girişi: Erkekler 56, kadınlar 53 yaşında emekliliğe hak kazanıyor.
  • 2002 Girişi: Erkekler 58, kadınlar 56 yaşında emekli oluyor.
  • 2012 Girişi: Erkekler 60, kadınlar 58 yaşında emekliliğe ulaşabiliyor.
  • 2018 Girişi: Hem erkekler hem de kadınlar için 60 yaşında emeklilik hakkı bulunuyor.

Her çalışan, sigorta başlangıç tarihine ve prim gün sayısına göre emeklilik yaşını doğru planlamalı. SGK tarafından yapılan düzenlemelerle bu yaşlar değişebileceğinden, güncel bilgileri takip etmek büyük önem taşıyor.

1990, 1995, 2002, 2012 ve 2018 yıllarında SSK girişli çalışanlar için emeklilik şartları:

1990 Yılı Sigorta Girişi:

  • Erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 prim günü ve 52 yaşında emeklilik hakkı.
  • Kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi, 5450 prim günü ve 48 yaşında emeklilik hakkı.

1995 Yılı Sigorta Girişi:

  • Erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 prim günü ve 56 yaşında emeklilik hakkı.
  • Kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi, 5825 prim günü ve 53 yaşında emeklilik hakkı.

2002 Yılı Sigorta Girişi:

  • Erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 58 yaşında emeklilik hakkı.
  • Kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 56 yaşında emeklilik hakkı.

2012 Yılı Sigorta Girişi:

  • Erkekler: 7000 prim günü ve 60 yaşında emeklilik hakkı.
  • Kadınlar: 7000 prim günü ve 58 yaşında emeklilik hakkı.

2018 Yılı Sigorta Girişi:

  • Erkekler: 7100 prim günü ve 60 yaşında emeklilik hakkı.
  • Kadınlar: 7100 prim günü ve 58 yaşında emeklilik hakkı.

Erken Emeklilik İmkânları:

Bu yıllarda sigorta başlangıcı olan çalışanlar, çeşitli yöntemlerle emeklilik yaşını öne çekebilirler. Erkekler için askerlik borçlanması, kadınlar için doğum borçlanması gibi fırsatlar mevcut. Ayrıca, ağır işlerde çalışanlar için yıpranma payı eklenerek, daha erken emeklilik mümkün hale gelebiliyor.

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