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Gecce Magazin Haberleri

19-20 Haziran'da başvuru yapmanız lazım! O bankalar açıkladı: TC kimlik numarasına göre alacaksınız!

Akbank ve QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara destek olmak amacıyla başlattıkları yeni kampanyaları duyurdu.

19-20 Haziran'da başvuru yapmanız lazım! O bankalar açıkladı: TC kimlik numarasına göre alacaksınız!
Yayın Tarihi : 2023-06-18 13:01

O bankalar açıkladı: TC kimlik numarasına göre alacaksınız! 19-20 Haziran'da başvuru yapmanız lazım-  Akbank ve QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara destek olmak amacıyla başlattıkları yeni kampanyaları duyurdu. Bu kampanyalar aracılığıyla gerçekleştirilecek kredi başvuruları ile acil nakit ihtiyaçlarınızı sadece 48 saat içinde karşılayabilirsiniz. Özel bankaların sunduğu destek kredilerinden faydalanma imkanına sahip olacaksınız.

Akbank Kredi İmkanlarıyla Hızlı Çözüm Artık Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeye gerek duymadan işlemlerini gerçekleştirebiliyor. SMS Kredi hizmeti ile nakit ihtiyacınız olduğunda hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru için "Kredi" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı içeren bir mesajı 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.

QNB Finansbank ile Hızlı Kredi Fırsatları QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi veya bireysel tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını TC kimlik numaralarını içeren bir mesajı 50 30 numarasına göndererek gerçekleştirebilirler. Başvurunuz onaylandıktan sonra, ihtiyaç kredisi tutarınızı en yakın banka şubesinden veya internet bankacılığı uygulamaları aracılığıyla 7/24 kullanabilirsiniz. Finansbank, acil ihtiyaçlarınızı karşılamak için başvuru yapacak tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi ödemesi yapacağını duyurdu.

19-20 Haziran'da başvuru yapmanız lazım! O bankalar açıkladı TC kimlik numarasına göre alacaksınız!

Hemen Başvurarak Nakit İhtiyacınızı Karşılayın! Acil nakit ihtiyacınız olduğunda, yukarıda bahsedilen bankalar üzerinden hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuz değerlendirildikten ve onaylandıktan sonra, ihtiyaçlarınızı karşılayacak olan kredi tutarınızı kullanabilirsiniz. Artık bu kampanyalar sayesinde nakit ihtiyaçlarınızı 2 gün içinde karşılamak mümkün!

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