1.874 TL ve 2.811 TL Hak Kazandınız! Hemen PTT'ye Koşa Koşa Gitmeniz Gerek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek ödemelerine gün gün yenisi eklenmeye devam ediyor. Bakanlığın ihtiyaç sahibi vatandaşa sunduğu destekler süre geliyor. Devletin sunduğu bu imkanlar vatandaşın refahını sağlama ve temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir role sahiptir. Özellikle dezavantajlı vatandaşın Hayat standartlarını yükseltmeye yönelik olarak sunulan destekler ihtiyaca göre kimi zaman Tek seferlik kimi zamanda düzenli olarak yapılmaktadır.

Farklı kesimlerde ekonomik zorluklar içerisinde yaşayan işsiz kalan sosyal sigortası bulunmayan ya da haneye giren maaş miktarı çok düşük olan bireylerin destek ihtiyacı olabilmektedir. Tam da bu sırada devlet devreye girmektedir. Özellikle de aylık maaş olarak ödenen destekler arasında 65 yaş maaşı büyük önem arz etmektedir. Sosyal Sigortası olmayan bireye yönelik olarak sunulan destek ödemeleri vatandaşın yaşam standartlarını yükseltmek amacını gütmektedir. Destek ödemesinden faydalanmak için 65 yaş şartı aranmaktadır Yardımların miktarı ise hanenin gelirine göre değişmektedir.

Yüzde 40 69 engelli vatandaş aylığı

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zam sonrasında birçok desteğe de zam yapıldığı ve memur maaş katsayısına göre artış gösterdiği biliniyor. Bu artışlardan biri de evde bakım maaşıdır. Geçtiğimiz dönemde 1594 TL olarak ödenen destek ödemesi zam katsayısı ile birlikte 1874 TL'ye yükselmiş bulunmaktadır.

%70 ve üzeri engel raporuna sahip bireylere zamlı ödeme

%70 ve üzerinde olan vatandaşa sağlanan destek ödemelerinde de artış mevcut. 2392 TL olarak ödenen bu destek 2.811 TL'ye yükselmiş bulunmaktadır. Aile Bakanlığı yardımları aile Bakanlığı tarafından birçok destek ödemesi sunulmaktadır. Sağlık, Eğitim, SED yardımları ile birlikte gıda erzak yakacak gibi desteklerde sağlanmaktadır. Bu destekler için hanedeki kişi başına düşen aylık gelir Asgari ücretin üçte biri olması durumunda ödenmektedir. Yani bu destekler Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olarak nitelendirilen kişilere sağlanmaktadır.