Advert

180.000 TL borç kapatma kredisi ödemesi bugün başladı! Kredi ve kredi kartı borcu olanlar anında kapatıyor!

Garanti Bankası, borçlarını kapatmak veya nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen herkese özel bir kampanya başlattı.

180.000 TL borç kapatma kredisi ödemesi bugün başladı! Kredi ve kredi kartı borcu olanlar anında kapatıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-09-2023 11:23

"Garanti Bankası Borç Kapatma Kredisi" adı altında sunulan bu kampanya ile 180.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Garanti Bankası müşterisi olmayanlar da dahil olmak üzere herkes, bu bireysel kredi kampanyasına başvurarak bu avantajlı krediden faydalanabilirler.

Borç Kapatma Kolaylığı

Garanti Bankası Borç Kapatma Kredisi, özellikle banka kredi kartı veya kredi borçlarını kapatmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Kampanyaya katılmak isteyenler başvurularını yaparak hızlı bir şekilde ödeme alabilirler. Kredi notu, faiz oranları ve bankanın kredi şartlarına uygun olan herkes, 180.000 TL'ye kadar kredi kullanabilir ve bu krediyi 24 ay vadeye kadar ödeyebilirler.

180.000 TL borç kapatma kredisi ödemesi bugün başladı! Kredi ve kredi kartı borcu olanlar anında kapatıyor!

Garanti Bankası Kredi Başvurusu

Garanti Bankası Borç Kapatma Kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, kimlik ve gelir belgeleriyle birlikte banka şubelerine giderek başvurularını yapabilirler. Banka şubelerinde yapılan kredi başvuruları sonucunda başvuru sahiplerine hemen yanıt verilir ve başvuruları sonuçlandırılır.

Bu kampanyadan yararlanabilmek için sigortalı olarak çalışan kişilerin kredi notlarının 1200 ve üzerinde olması ve sigortalı sürelerinin en az 3 ay olması gerekmektedir. Aynı zamanda son iş yerinde en az 3 ay çalışan kişiler de bu krediden faydalanabilirler. Emekli maaşı müşterisi olanlar ise emekli maaşlarına göre ödeme alabilirler ve bu durumda avantajlı kredi seçeneklerinden yararlanabilirler.

Garanti Bankası Borç Kapatma Kredisi, finansal rahatlama sağlamak ve borçlarını kapatmak isteyen herkese önemli bir destek sunuyor. Başvuruları hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için gerekli kaynağa ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler
İmar affı son dakika çıkacak mı? Yapı Kayıt Belgesi affına ilişkin ilk açıklama geldi! İmar affı son dakika çıkacak mı? Yapı Kayıt Belgesi affına ilişkin ilk açıklama geldi!
443.660 TL'ye Dacia Duster satılıyor! Çok kısa bir süre için stoklarla sınırlı! Stoklarla sınırlı! 443.660 TL'ye Dacia Duster satılıyor! Çok kısa bir süre için stoklarla sınırlı! Stoklarla sınırlı!
Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Eylül 2023 fiyat listesi göz kamaştırdı! 1.180.000 TL’ye bu özellikte başka araç yok! Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Eylül 2023 fiyat listesi göz kamaştırdı! 1.180.000 TL’ye bu özellikte başka araç yok!
Volkswagen elektrikli Polo modeliyle vatandaşı mest edecek! İlk kez görüntülendi! Fiyatı ise evlere şenlik! Volkswagen elektrikli Polo modeliyle vatandaşı mest edecek! İlk kez görüntülendi! Fiyatı ise evlere şenlik!
Benzin fiyatlarına okkalı zam! Tabelalar tek tek değişti! Araç sahipleri elini çabuk tutsun! Benzin fiyatlarına okkalı zam! Tabelalar tek tek değişti! Araç sahipleri elini çabuk tutsun!
7500 TL Destek Taze Çıktı! Erdoğan İmzayı Çaktı! Kış Gelmeden IBAN'ı Bildiren Alacak 7500 TL Destek Taze Çıktı! Erdoğan İmzayı Çaktı! Kış Gelmeden IBAN'ı Bildiren Alacak
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Deniz sezonu kapattı:
  • 02-09-2023 10:26

Pınar Deniz sezonu kapattı: "Artık tatili bitirip Ceylin'i mi oynasan?"

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları
  • 04-09-2023 08:13

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim
  • 01-09-2023 11:44

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
  • 30-08-2023 12:46

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor

Teoman: Kötü alışkanlıklarımı azaltıyorum, hayatla ilgili planlarım var
  • 03-09-2023 12:30

Teoman: Kötü alışkanlıklarımı azaltıyorum, hayatla ilgili planlarım var