180.000 TL borç kapatma kredisi ödemesi bugün başladı! Kredi ve kredi kartı borcu olanlar anında kapatıyor!

"Garanti Bankası Borç Kapatma Kredisi" adı altında sunulan bu kampanya ile 180.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Garanti Bankası müşterisi olmayanlar da dahil olmak üzere herkes, bu bireysel kredi kampanyasına başvurarak bu avantajlı krediden faydalanabilirler.

Borç Kapatma Kolaylığı

Garanti Bankası Borç Kapatma Kredisi, özellikle banka kredi kartı veya kredi borçlarını kapatmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Kampanyaya katılmak isteyenler başvurularını yaparak hızlı bir şekilde ödeme alabilirler. Kredi notu, faiz oranları ve bankanın kredi şartlarına uygun olan herkes, 180.000 TL'ye kadar kredi kullanabilir ve bu krediyi 24 ay vadeye kadar ödeyebilirler.

Garanti Bankası Kredi Başvurusu

Garanti Bankası Borç Kapatma Kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, kimlik ve gelir belgeleriyle birlikte banka şubelerine giderek başvurularını yapabilirler. Banka şubelerinde yapılan kredi başvuruları sonucunda başvuru sahiplerine hemen yanıt verilir ve başvuruları sonuçlandırılır.

Bu kampanyadan yararlanabilmek için sigortalı olarak çalışan kişilerin kredi notlarının 1200 ve üzerinde olması ve sigortalı sürelerinin en az 3 ay olması gerekmektedir. Aynı zamanda son iş yerinde en az 3 ay çalışan kişiler de bu krediden faydalanabilirler. Emekli maaşı müşterisi olanlar ise emekli maaşlarına göre ödeme alabilirler ve bu durumda avantajlı kredi seçeneklerinden yararlanabilirler.

Garanti Bankası Borç Kapatma Kredisi, finansal rahatlama sağlamak ve borçlarını kapatmak isteyen herkese önemli bir destek sunuyor. Başvuruları hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için gerekli kaynağa ulaşabilirsiniz.