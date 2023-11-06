18 yaşını geçen herkes PTT'den alacak! 10.650,15 TL'ye kadar destek müjdesi verildi

Bu yardımlar arasında işsizlik ödeneği, yaşlı aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşları bulunuyor. Ödemeler, belge ibrazı sonrasında kolaylıkla ve hızlı bir şekilde banka ATM'leri üzerinden alınabiliyor.

İşsizlik Ödeneği: İşsiz Vatandaşlara Ekonomik Destek

2023 yılında işsizlik ödeneği, sigortalı çalışanların son dört aydaki brüt kazançlarının günlük ortalamasının %40'ı esas alınarak hesaplanıyor. Ancak ödenecek tutar, aylık asgari ücretin brüt miktarının %80’ini geçemiyor. Ayrıca, işsizlik ödeneği damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmuyor.

İşsizlik Ödeneği Hesaplama Örnekleri

Son 4 Aylık Asgari Ücretle Çalışanlar: Aylık ortalama brüt kazanç 13.414,50 TL ise, hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı 5.365,80 TL olup, damga vergisi düşülerek net 5.325,07 TL alınır.

15.000 TL Maaşla Çalışanlar: Hesaplanan brüt işsizlik ödeneği 6.000,00 TL'dir. Damga vergisi çıkarıldığında elde edilen net miktar 5.954,46 TL olmaktadır.

30.000 TL Maaşla Çalışanlar: Brüt işsizlik ödeneği miktarı asgari ücret sınırını aştığı için, ödenecek miktar asgari ücretin %80'i olan 10.650,15 TL olarak belirlenir.

65 Yaş Aylığı: Yaşlılara Maddi Güvence

65 yaş ve üzeri sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara ödenen maaş, 2.348 TL'ye yükseltildi. Kişi başına düşen gelir sınırı ise 3.800,77 TL olarak güncellendi.

Evde Bakım Maaşı: Bakıma Muhtaçlara Destek

Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için ayrılan destek tutarı, 5.097,96 TL olarak belirlendi. Bu, bakım hizmetlerinin ev ortamında sağlanmasına katkıda bulunuyor.

Engelli Maaşı: Engellilere Finansal Destek

Engelli vatandaşlara yönelik maaşlar, engel oranına göre ayarlanıyor. Yüzde 40-69 arası engeli olanlar için aylık ödeme 1.874,57 TL'ye, %70 ve üzeri engeli olanlar için ise 2.811,85 TL'ye yükseltildi.

Engelli Yakını Aylığı: Engelli Bireylerin Yanındakilere Destek

18 yaş altı engelli bireylerin yakınlarına yapılan maaş ödemesi, 1.874,57 TL olarak belirlendi.

Çocuk Destekleri: Ailelere Ekonomik Yardım

Ailelere, çocuklarının bakımı için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri arttı. Eğitim seviyelerine göre ödemeler şu şekilde güncellendi:

Okul Öncesi Çocuklar İçin: Ödeme 2.421,53 TL oldu.

İlköğretim Çocukları İçin: Ödeme 3.632,40 TL olarak belirlendi.

Ortaöğretim Çocukları İçin: Ödeme 3.874,45 TL'ye çıktı.

Yükseköğrenim Çocukları İçin: Ödeme 4.358,76 TL olarak ayarlandı.

Bu destekler, devletin vatandaşlarının her zaman yanında olduğunu ve zor zamanlarında maddi manevi destek sağlamak adına çeşitli imkanlar sunduğunu göstermektedir. İlgili tüm bu yardımlar, belirlenen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri ibraz eden her vatandaş için kolayca erişilebilir durumdadır. Bu destekler sayesinde vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve onlara ekonomik anlamda yardımcı olmak hedefleniyor.