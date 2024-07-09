1.8 Milyon EMEKLİNİN Maaşı Değişti! Karar Açıklandı, Bu Kişiler Daha Fazla Maaş Alacak, O maaşlara ZAM geldi

Son dakika haberi olarak duyurulan güncelleme, memur ve emekliler için sevindirici gelişmeleri beraberinde getiriyor. Önümüzdeki haftadan itibaren, memur ve emeklilerin zamlı maaşları hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Ancak kök maaşları 10 bin TL'nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak.

Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatırılacak?

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda, memur ve emeklilerin zamlı maaşları önümüzdeki haftadan itibaren banka hesaplarına aktarılacak. Bu durum, maaşlarını düzenli olarak bekleyen çalışanlar ve emekliler için olumlu bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

Kök Maaşı 10 Bin TL Altında Olan Emekliler İçin Ek Düzenleme

Özellikle kök maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak olması, maaş adaletinin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu düzenleme ile düşük gelir gruplarına ek destek sağlanması hedefleniyor.