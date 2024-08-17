18 Ağustos 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İller (Ağustos 2024) Tam Liste

18 Ağustos 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İller (Ağustos 2024) Tam Liste
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2024 23:53

18 Ağustos 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İller (Ağustos 2024) Tam Liste

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik düzenlenen evde bakım maaşları, Ağustos 2024 itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemeler, 15 Ağustos Perşembe gününden itibaren il il hesaplara aktarılacak ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Evde bakım maaşı, engelli veya ağır engelli kişilere bakım hizmeti sunan kişilere sağlanan maddi desteği ifade ediyor. Her ay düzenli olarak ödenen bu maaşlar, bakıma muhtaç kişilerin maddi zorluklarını hafifletmeyi amaçlıyor.

Bu ay evde bakım maaşı ödemeleri şu illerde hesaplara yatırılmıştır:

  • 15 Ağustos: [Listeye eklenen ilk iller]
  • 16 Ağustos: [Listeye eklenen ikinci grup iller]
  • 17-31 Ağustos: [Diğer iller ve güncellemeler]

Vatandaşlar, maaş ödemelerinin zamanında yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmek için hesaplarını düzenli olarak takip etmelidir. Detaylı liste ve güncellemeler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesinden veya il sosyal hizmetler müdürlüklerinden bilgi alınabilir.

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