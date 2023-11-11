18-60 yaş arası başvurana para muslukları açıldı! PTT'ye TC kimlik kartınızla gidin paranızı trink alın!

Sosyal medya üzerinden yayılan bilgilere göre, her yaştan ve her kesimden vatandaşa destek ödemeleri yapılacak. Bu ödemelerin PTT üzerinden gerçekleşeceği ve destek için başvuru yapmanın yeterli olacağı belirtiliyor.

Doğalgaz Yardımı Geliyor

Kış aylarında ısınma ve genel kullanım için büyük önem taşıyan doğalgaz, ne yazık ki her geçen sene daha da pahalanıyor. Bu durum, geçim sıkıntısı çeken aileler için büyük bir yük haline geliyor. Bu sorunu hafifletmek amacıyla, geliri belirli bir seviyenin altında olan ailelere yönelik doğalgaz yardımı yapılacağı müjdelendi. E-devlet üzerinden başvuru yaparak ihtiyaç sahibi olduklarını kanıtlayan vatandaşlar, farklı miktarlarda destek alabilecekler.

Elektrik Ödemelerine Destek

Günümüzde haneler için vazgeçilmez bir kaynak olan elektrik için de sevindirici haberler var. Sosyal medya üzerinden yayılan bilgilere göre, asgari ücretin altında geliri olan ailelere elektrik faturası desteği sağlanacak. Bu desteğin şartları henüz tam olarak netleşmese de, PTT şubelerine kimlik belgesi ve elektrik faturası ile başvuran dar gelirli ailelerin destek alması bekleniyor. Ayrıca, fatura desteğinin hanedeki kişi sayısına göre değişkenlik gösterebileceği, yani kişi sayısı fazla olan hanelerin daha fazla destek alacağı ifade ediliyor.

Bu destek ödemeleri, zor zamanlardan geçen dar gelirli vatandaşlarımıza büyük bir rahatlama sağlayacak gibi görünüyor. Hem doğalgaz hem de elektrik yardımı, kış aylarında ısınma ve temel ihtiyaçlar konusunda önemli bir destek olacak. PTT aracılığıyla sağlanacak bu yardımlar, birçok ailenin yüzünü güldürebilir ve ekonomik sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletebilir.