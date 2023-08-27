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18-45 Yaşa Erdoğan'dan Müjde! Son Dakika Ödeme Talimatı Verdi

Devlet destekleri bitmek bilmiyor. İşte miktarı çok fazla olan bir ödeme daha açıklandı

18-45 Yaşa Erdoğan'dan Müjde! Son Dakika Ödeme Talimatı Verdi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-08-2023 21:55

Gerek enflasyon, gerek savaş gerekse de pandemi sonrasında hayat koşulları neredeyse sıfırın altında seyrediyor. Vatandaşın adeta cebi delik gibi gelen para giderken, bu kapsamda yeni çalışmalar mevcut. Bankalar bu konuda önemli bir rol üstlenmiş bulunuyor. Ister borcu olsun isterse de özel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan son dakika açıklamada acil nakit ihtiyaçlarına bankalar çözüm buluyor. Bankaların sunduğu kampanyalar kendileri için amaç müşteri çekmek olurken vatandaş için ise geçimini idame ettirmek olarak biliniyor.

Özellikle de kamu bankaların düzenlediği kampanyalar merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile kendi işini kurmak isteyen ya da küçük esnaf iken işini büyütmek için harekete geçen iş sahibine girişimci kredisi adı altında 250.000 TL'ye kadar ek ödeme yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını verdiği 250.000 TL'ye kadar ödemesi yapılacak olan kredi geri ödemesi ise düşük faiz imkanları ile sağlanıyor. 45 Yaşını aşmamış ve En az ilkokul mezunu olan iş sahibine sunulan bu destekten faydalanmak için birkaç şart bulunuyor. Bu ödemeleri kamu bankaları sağlarken Özellikle de Halkbank girişimci Kredisi olarak bilinen bu esnaf kredisi miktarı şirketin ihtiyacına göre belirleniyor. Halkbank girişimci kredisinden faydalanmak için birkaç şart bulunuyor İşte bu şartlar

En az ilkokul mezunu,

45 yaşını aşmamış olan girişimciler yararlanabilecektir.

Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda yaş şartı 55 olarak uygulanacaktır. (45 yaşını aşmış girişimcilerin başvuruları yalnızca standart başvuru süreci -şube kanalı- ile alınabilecektir.)

Halkbank'ın sunduğu kredi imkanları

Halk Girişimci Kredisi
Genç Girişimci Kredisi,
Cesur Girişimci Kredisi,
KOSGEB Uzman Girişimci Kredisi,
Usta Girişimci Kredisi,
Esnaf Girişimci Kredisi

Bu kredilerden en az birinden faydalanmak isteyen birey, krediyi hesabına aktarabilmek için, en yakın banka şubesine gitmesi gerekiyor. 

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