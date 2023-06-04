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18-35 yaş arasındaysınız çocuğunuz varsa Halkbank açıkladı 70 bin TL para verecek!

Halkbank tarafından paylaşılan örnek ödeme tablosuna göre, 50 bin TL ve 70 bin TL evlilik kredisi için ayrı ayrı detaylar sayfamızda yer alıyor.

18-35 yaş arasındaysınız çocuğunuz varsa Halkbank açıkladı 70 bin TL para verecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-06-2023 15:30

Türkiye'de evlilik kredisi konusu, milyonlarca kişinin ilgiyle araştırdığı konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Aile ve Gençlik Bankası ile birlikte evlilik kredisi detayları da büyük bir merak konusu oldu. Bu süreçte Halkbank, evlilik kredisi konusunda önemli yeniliklere imza atarak özel bir kredi kampanyası başlattı. Halkbank, yeni evlenecek vatandaşlara en az 50 bin TL ve en fazla 70 bin TL'ye kadar ödeme imkanı sunuyor. Detaylar gecce.com.tr'de. 

Halkbank'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, evlilik kredisinin "Evliliğe hazırlık sürecinde bulunan müşterilerimizin; mobilya, ev tekstili, düğün, balayı gibi masraflarını karşılayabilmelerine yönelik cazip faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle oluşturulan kredi ürünümüz" olduğu belirtildi.

Evlilik kredisi için üst limit 70 bin TL olarak belirlenirken, kredi için aşağıdaki faiz oranları ve tahsis ücretleri uygulanacak:

  • 50.000 TL'ye kadar olan tutar için aylık %1,69 faiz oranıyla ve tahsis ücretiyle,
  • 50.001 TL ve üzeri tutarlar için aylık %1,79 faiz oranıyla ve tahsis ücretiyle kullanılabilecek.

Halkbank tarafından paylaşılan örnek ödeme tablosuna göre, 50 bin TL ve 70 bin TL evlilik kredisi için ayrı ayrı detaylar şu şekildedir:

HALKBANK 50 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ TABLOSU:

  • Kredi Tutarı: 50.000 TL
  • Kredi Vadesi: 36 Ay
  • Aylık Faiz Oranı: %1,69
  • Tahsis Ücreti: 275,00 TL
  • Aylık Taksit Tutarı: 1.997,26 TL
  • Yıllık Maliyet Oranı: %29,0375
  • Geri Ödeme Tutarı: 71.901,36 TL

HALKBANK 70 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ TABLOSU:

  • Kredi Tutarı: 70.000 TL
  • Kredi Vadesi: 24 Ay
  • Aylık Faiz Oranı: %1,79
  • Tahsis Ücreti: 385,00 TL
  • Aylık Taksit Tutarı: 3.801,29 TL
  • Yıllık Maliyet Oranı: %31,1716
  • Geri Ödeme Tutarı: 91.230,96 TL
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