18-19-20 Temmuz Emekliye Ek Ödeme Yatıran Bankalar Açıklandı! Emekliye Ek Ödeme Veren Bankalar Hangileri? 

Emekli maaşınızın bağlı olduğu bankalar üzerinden sizlere destek ödemeleri verilecek. Nakit ihtiyacı olan emeklilere 10 bin TL ve 20 bin TL arasında nakit avans ödemeleri yapılacaktır. 18-19-20 Temmuz tarihlerinde başlatılan bu destek ödemelerinden faydalanmak isteyen emekliler, hangi bankadan bu ödemeleri alacaklarını merak ediyor.

EMEKLİYE EK ÖDEME

Emekli maaşlarını alan vatandaşlar için 18 19 20 Temmuz tarihlerinde Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ödeme yapacağını açıkladı. Bankadan duyuru yapıldı ve bu duyuru sonrasında emeklilere ek ödemeler yatacağı açıkladı.

Bu bankalar üzerinden emekli maaşı almanız durumunda başvurunuzu yapabilirsiniz ve 10 bin TL ile 20 bin TL arasında nakit avans alabileceksiniz. Bankalar üzerinden başlatılan bu yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan herkes için uygun faizlerle kredi ödemeleri verilmektedir. 10 bin TL ve 20 bin TL için 3 kamu bankası destek verecektir. Tekrar söylemek gerekirse, maaş müşterisi olma şartı vardır.