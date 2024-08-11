17500 TL Ödeme, PTT Tarafından ve Kamu Bankaları İle Birlikte Verilecek! SGK Prim Şartı İstenmeden Ödenecek! 

17500 TL Ödeme, PTT Tarafından ve Kamu Bankaları İle Birlikte Verilecek! SGK Prim Şartı İstenmeden Ödenecek! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2024 14:06

PTT, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden bugün yeni bir duyuru yapıldı! SGK Prim Şartı Olmadan, başvuru yapan tüm TC vatandaşlarına ve emeklilere 17500 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Emekli maaşlarını PTT ve kamu bankaları üzerinden alanlar bu kampanyada daha şanslı gözüküyor. Emekliye verilecek olan bu yeni nakit kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan herkes, şartlar dahilinde anında ödemeleri hesaplara atacak ve bu ödemeler ile birlikte 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmış olacak. 

PTT

Ptt üzerinden başvuru yapmak için sms atmanız yeterli olacaktır. PTT ve aktifbank aracılığı ile birlikte başlatılan bu yeni nakit kampanyasında 17500 TL nakit almak için başvuru yapacak olan kişiler, PTT şubelerine gitmeden oturdukları yerden başvuru yapabilir. SMS ile kredi başvurusu için PTT yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. 5 dakika içinde kredi sonucu size gelecektir. 

ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK HALKBANK 

3 kamu bankası hesabı olan bireysel müşteriler ve emekliler, 17500 TL için başvurularını banka şubelerine gitmeden, bankaların kendi internet bankacılığı uygulaması üzerinden kolayca yapabileceklerdir. 17500 TL ödeme almak için başvuru almak isteyenlerin banka kredi politikalarına uygun olması gerekiyor. 17500 TL kredi onayı aldığınızda bu kredilerin vadesini en fazla 36 ay vadeye kadar uzatabilirsiniz. Eğer iyi müşteri grubundaysanız, daha yüksek limitlerde de kredi alabilirsiniz. Bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak konu hakkında detaylı bilgiler öğrenebilirsiniz. 

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