17 Mayıs 2024 Altında Güncel Durum: Çeyrek Altının Yükselişi Devam Ediyor

Son yıllarda altın, küresel piyasalarda önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkmaya devam ediyor. Özellikle çeyrek altın, Türk halkı için hem bir yatırım aracı hem de geleneksel bir hediye olarak büyük önem taşıyor. 17 Mayıs 2024 tarihinde altın fiyatlarına göz attığımızda, çeyrek altının 4.037,00 TL’den işlem gördüğünü görüyoruz. Bu fiyatlar, altının son dönemlerdeki yükseliş trendini sürdürdüğünü gösteriyor. Peki, çeyrek altın neden bu kadar popüler ve altın fiyatları neden yükselmeye devam ediyor?

Çeyrek Altının Özellikleri ve Önemi

Çeyrek altın, ziynet takı grubunun en küçük üyesi olarak bilinir ve halk arasında genellikle küçük altın olarak adlandırılır. 18 mm çapında ve 22 ayar olan çeyrek altın, 1,75 gram ağırlığındadır. Has altın içeriği ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır. Çeyrek altın, genellikle hediye olarak tercih edilse de yatırım aracı olarak da büyük ilgi görmektedir. Kulplu ve kulpsuz olarak iki farklı şekilde bulunabilir. Hediyelik olarak kullanılan çeyrek altınlar kulplu olurken, yatırım amaçlı tercih edilenler kulpsuz olarak satılır. Bu kulplar, altın içeriğine dahil edilmez.

Çeyrek altının bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri, hem erişilebilir fiyatlarda olması hem de küçük parçalara ayrılabilmesi nedeniyle daha likit bir yatırım aracı sunmasıdır. Özellikle düğün, sünnet gibi özel günlerde takı olarak sıklıkla tercih edilir ve bu da çeyrek altının sosyal hayatta önemli bir yer tutmasına neden olur.

Çeyrek Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Altın fiyatları, birçok ekonomik ve politik faktörden etkilenir. Çeyrek altının fiyatı da bu genel trendlerden bağımsız değildir. İşte altın fiyatlarını etkileyen bazı temel faktörler: