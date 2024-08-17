17 Ağustos MasterChef’te Haftanın 7. Eleme Adayı Belli Oldu!

TV8’in popüler yarışma programı MasterChef Türkiye, bu akşam haftanın son eleme adayını belirleyecek. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliğinde devam eden yarışmada, haftanın dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme potasına giren isimler şunlar: Kerem, Kaan, Deniz, Emre, Ezgi ve Zeynep.

17 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, şeflerin verdiği menüyü eksiksiz bir şekilde yapabilmek için büyük bir rekabet içine girdi. Bu zorlu mücadele sonucu haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan isim henüz açıklanmadı. Eleme adayı ise bu akşamki bölümde netleşecek. Gelişmeleri takipte kalın ve MasterChef Türkiye’nin heyecan dolu bu bölümünü kaçırmayın!