17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı!

Şans oyunları meraklılarının yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto'nun 17 Ağustos 2024 çekiliş sonuçları saat 21.30 itibarıyla duyuruldu. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte, 1 ile 90 arasında rastgele seçilen 6 numara belirlendi. Bu akşamın şanslı numaraları şöyle:

Şanslı Numaralar: 03, 19, 32, 66, 71, 81

Joker: 74

Süperstar: 09

Çılgın Sayısal Loto, oyuncuların 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kupon oluşturmalarını gerektirir. Doğru tahmin edilen sayıya göre çeşitli ikramiyeler kazanılır. Oyun, online olarak Milli Piyango'nun resmi web sitesinden veya Milli Piyango bayilerinden oynanabilir. Şansınızı denemek için siz de kuponunuzu oluşturun!