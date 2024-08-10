16 milyon emekli için büyük bir fırsat sunuldu! Emekli maaşlarını alanlara ödeme verilecek!

16 milyon emekli için büyük bir fırsat sunuldu! Emekli maaşlarını alanlara ödeme verilecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2024 10:55

Türkiye genelinde 16 milyon emekli için büyük bir fırsat sunuldu. Temmuz 2024'te gerçekleştirilen emekli maaş zammının ardından, bankalar promosyon ödemelerini güncelledi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlar artırılırken, en düşük emekli maaşı da 12.500 TL'ye yükseltildi. Bu gelişmelerle birlikte bankalar, 24.000 TL’ye varan promosyon imkanları sunmaya başladı.

Özellikle Vakıfbank, emeklilere çifte promosyon fırsatı sunarak dikkat çekiyor. Emekli maaşını 3 yıllığına Vakıfbank'a taşıyan ve TROY kart sahibi olan emekliler, 12.000 TL'lik promosyonun yanı sıra ekstra 12.000 TL daha alabilecekler.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen emekliler, bankaların sunduğu güncellenmiş promosyon tekliflerini inceleyerek, başvurularını gerçekleştirebilirler.

Benzer Haberler
SON DAKİKA ÖDEME HABERİ! Emeklilere Ağustos Ayında 9800 TL Nakit Avans Fırsatı! SON DAKİKA ÖDEME HABERİ! Emeklilere Ağustos Ayında 9800 TL Nakit Avans Fırsatı!
Ziraat Bankası Duyuru Yaptı! 19000 TL Ek Ödeme Emeklilerin Hesabına Yatmaya Başladı! Ziraat Bankası Duyuru Yaptı! 19000 TL Ek Ödeme Emeklilerin Hesabına Yatmaya Başladı!
EMEKLİLERE 12000 TL ÖDEME! Bu Gece Açıklandı! O Bankadan Uzun Süre Ödenecek Tutar Belli Oldu! EMEKLİLERE 12000 TL ÖDEME! Bu Gece Açıklandı! O Bankadan Uzun Süre Ödenecek Tutar Belli Oldu!
Şarkıcı Edis'ten Tepki Geldi: Vicdanınızı kaybetmeyin Şarkıcı Edis'ten Tepki Geldi: Vicdanınızı kaybetmeyin
Garanti Bankası Kredisi 12 Ağustos'tan Sonra Başlayacak, 49.000 TL'ye Kadar Anında Nakit Ödenecek! Garanti Bankası Kredisi 12 Ağustos'tan Sonra Başlayacak, 49.000 TL'ye Kadar Anında Nakit Ödenecek!
Emekliye Ek Ödeme Yarından Sonra Olmayacak! 12000 TL Ödeme Almak İçin Son Şansınız! Emekliye Ek Ödeme Yarından Sonra Olmayacak! 12000 TL Ödeme Almak İçin Son Şansınız!
ÇOK OKUNANLAR
Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da
  • 05-08-2024 09:21

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'
  • 09-08-2024 17:07

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'

Demet Şener sordu:
  • 07-08-2024 11:33

Demet Şener sordu: "Var mı daha güzeli?"

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
  • 03-08-2024 20:29

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi
  • 06-08-2024 13:29

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi