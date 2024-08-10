16 milyon emekli için büyük bir fırsat sunuldu! Emekli maaşlarını alanlara ödeme verilecek!

Türkiye genelinde 16 milyon emekli için büyük bir fırsat sunuldu. Temmuz 2024'te gerçekleştirilen emekli maaş zammının ardından, bankalar promosyon ödemelerini güncelledi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlar artırılırken, en düşük emekli maaşı da 12.500 TL'ye yükseltildi. Bu gelişmelerle birlikte bankalar, 24.000 TL’ye varan promosyon imkanları sunmaya başladı.

Özellikle Vakıfbank, emeklilere çifte promosyon fırsatı sunarak dikkat çekiyor. Emekli maaşını 3 yıllığına Vakıfbank'a taşıyan ve TROY kart sahibi olan emekliler, 12.000 TL'lik promosyonun yanı sıra ekstra 12.000 TL daha alabilecekler.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen emekliler, bankaların sunduğu güncellenmiş promosyon tekliflerini inceleyerek, başvurularını gerçekleştirebilirler.