16 MİLYON EMEKLİ DİKKAT! SSK ve Bağ-Kur Emeklisi 20 Bin TL Aldı, Hesaba Yatan Parayı Kontrol Edin

16 MİLYON EMEKLİ DİKKAT! SSK ve Bağ-Kur Emeklisi 20 Bin TL Aldı, Hesaba Yatan Parayı Kontrol Edin
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2024 21:11

16 milyon emekliyi ilgilendiren son dakika haberi geldi. 16 milyon emekli banka hesapları üzerinden 20.000 TL'ye kadar nakit ödeme alabilecek. 

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanya ay sonuna kadar devam edecek olup sadece maaş müşterisi olan tüm emeklilere daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmış olmaları halinde ödeme verilecek. 

₺20.000'ye kadar verilecek olan bu ödemelerde şartlar uygun olan emeklilerin banka şubelerine gitmeden de internet üzerinden başvurularını gerçekleştirerek 36 ay vadeli kendileri için hazırlanan devlet destekli ve düşük faizli emekli kredisini kullanabilecek 

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almıyorsanız maaş taşıma işlemlerinizi gerçekleştirerek bu bankadan hem ihtiyaç kredisi hem de diğer bankalardaki emekli kredisi varsa ve borçlarınız varsa ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabilirsiniz. 

emekli olup nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu yeni kampanyalarda bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştiriliyor ve nakit krediler kullandırılıyor. 

20.000 TL üzerinde de emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlar banka şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kendi maaş hesabı ile birlikte kredi kullanmak istediğini söylerse kredi işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirerek şube etkisinde 100.000 TL'ye kadar kredi ödemesi verilmektedir.

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