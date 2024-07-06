16 Milyon 333 bin emekliye müjdeli haber, İlave Ödeme Olarak 4800 TL Ödeme Olacak

16 Milyon 333 bin emekliye müjdeli haber, İlave Ödeme Olarak 4800 TL Ödeme Olacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-07-2024 19:40

Emekli maaşlarını alanlar için yeni haber var. Emekli maaşlarını kamu bankasından alanlar için ek ödeme olarak, bu hafta 4800 TL ödeme olacak. Emekli maaşlarına ek olarak verilen bu ödemeler, uygun faizlerle aynı gün içinde nakit ödeme olarak emekli maaş hesabınıza yatacaktır. 

Emekli maaşları Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan tüm emeklilere uygun nakit avans ödemesi hemen yapılmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, başvurunuzu bankaya gitmeden, mobil uygulaması üzerinden de yapabilirsiniz. Maaş müşterisi olan tüm emekliler için yapılan bu kampanya, hemen aynı gün hesaplarda olacak.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler 4800 TL nakit avans için başvuru yapmak istiyorsa, banka şubelerinden sadece maaş aldıkları emekli bankasından da nakit avans alabileceklerdir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar kredi almak istiyorsa, daha yüksek limitlerde de kredi kullanabilirler. 

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