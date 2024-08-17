150.000 TL'ye araba satın almak isteyenlere duyuru: Ziraat bankası icralık araç satıyor!

150.000 TL'ye araba satın almak isteyenlere duyuru: Ziraat bankası icralık araç satıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2024 00:49

150.000 TL bütçeyle araba sahibi olmayı düşünenler için büyük fırsat! Ziraat Bankası, icralık araçları uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Bankanın internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği bu satışlarda, piyasa değerinin altında araç bulmak mümkün. Araba almak isteyenler için cazip bir alternatif sunan bu satış yöntemi, özellikle kısıtlı bütçesi olanlar için fırsatlar barındırıyor.

Ziraat Bankası'nın icralık araç satışı, bankanın belirli prosedürlerine göre yapılmakta olup, araçlar genellikle açık artırma usulüyle alıcılarını buluyor. Araçların mevcut durumu ve muhtemel masraflarına dikkat ederek teklif vermek önemli. Satın alım işlemi öncesinde araçların incelenmesi tavsiye ediliyor.

Bütçesi kısıtlı olanlar için cazip bir çözüm olan bu satışlar, ikinci el araç pazarında büyük ilgi görüyor. Ziraat Bankası'nın online sisteminden kolayca erişilebilen icralık araçlar, fırsat arayanlar için kaçırılmayacak bir alternatif olarak öne çıkıyor.

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